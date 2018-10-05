05 октября 2018, пятница

Тука: "Нефиг шантажировать Украину", - так выглядит обращение США к Венгрии в переводе с дипломатического языка

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Заместитель главы МинВОТ Георгий Тука
Фото: mtot.gov.ua

Заместитель главы МинВОТ Георгий Тука

Призыв посла США в НАТО Кей Бейли Хатчисон к прекращению препятствования Венгрией сотрудничеству между Альянсом и Украиной можно перевести как "нефиг шантажировать Украину", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Дипломаты привыкли использовать определенные мягкие формы [высказываний]. А если перевести на обычный человеческий язык, то приблизительно это звучало так: "Венгры, нефиг шантажировать Украину". И это еще только первое предупреждение", - сказал он в эфире Радио НВ.

Напомним, что ранее посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству между Альянсом и Украиной.

"Мы продолжаем поощрять Венгрию не использовать двусторонние разногласия вопреки обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной", - отметила она.

Полное интервью с Георгием Тукой слушайте в эфире программы Час відповідати на Радио НВ сегодня в 20:00

Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона. 

Генсек НАТО Столтенберг уже призывал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования. 

По данным СМИ, страны НАТО негативно отнеслись к блокированию Венгрией сотрудничества с Украиной. США же официально заявили, что полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров. 

Позже в НАТО заявили, что бессильны преодолеть сопротивление Венгрии, если она выступит против положительной оценки проведения украинских реформ из-за спора с Киевом об образовательной реформе. 

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