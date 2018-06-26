ЦПК рассказал о недвижимости Холодницкого и его родственников

В Центре противодействия коррупции заявили, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и члены его семьи в 2012-2015 годах получили бесплатно пять земельных участков общей площадью 0,48 га.

При этом сообщается, что четыре из них расположены на территории Киево-Святошинского района, где руководитель СПА ранее работал прокурором.

"Все земельные участки выделили Холодницкому, его матери и родной сестре под бесплатную приватизацию в 2012 - 2015 годах. Земля выделялась в одних из самых дорогих пригородных районах Киева, а именно селах Белогородка, Ходосовка, Колонщина и Михайловка-Рубежовка", - говорится в сообщении.

По мнению юриста ЦПК Виталия Цокура, "неоднократное выделение безвозмездно земли под Киевом прокурору района и его семье, которая даже не проживает в Украине, выглядит довольно странным".

"Тем более, что земля в выделенных районах стоит от тысячи долларов за сотку и обычно не выделяется бесплатно гражданам", - заявил он.

Кроме того, в 2016 году сестре Холодницкого также перешел по наследству приватизированный ранее их матерью участок (0,1 га) под садоводство в Макаровском районе Киевской области.

В целом же семья владеет 12 объектами недвижимости, восемь из которых расположены на территории Киево-Святошинского района.

"Среди них личная квартира антикоррупционного прокурора в городе Вишневом от застройщика Акварели. Именно владелец компании Акварели и мэр Вишневого Илья Диков, с которым ранее работал Назар Холодницкий, являются фигурантами уголовного расследования в отношении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун", - отметили в ЦПК.

Там также добавили, что семья Холодницкого в 2013-2014 годах, когда он работал прокурором Киево-Святошинского района, приобрела в этом же районе в селе Софиевская Борщаговка две квартиры на 183 м² и 125 м², а в 2017 году сестра главы САП приобрела в собственность квартиру в селе Крюковщина на 63 м².

Упомянули в ЦПК и недвижимость Холодницкого во Львове, где, как утверждается, у него две квартиры и дом.

В свою очередь сам Холодницкий в комментарии Украинской правде удивился обсуждению информации о его недвижимости, заверив, что все эти данные были отражены в его декларациях.

"Что я могу сказать: это очередной вброс "Центра сплетен". Я не понимаю, почему об этом вдруг начали говорить в 2018 году, все эти земли были в собственности еще в 2012-2013 годах", - заявил он.

Антикоррупционный прокурор подтвердил, что в 2012 году действительно обращался в сельский совет о выделении двух земельных участков.

"Они были выделены, все было оформлено надлежащим образом. Так же моя сестра, хоть она проживает в Италии, но так же обращалась о выделении земельных участков и их выделили. Но это было еще в 2012-13 годах, когда я еще не был руководителем САП", - рассказал Холодницкий.

В то же время он заверил, что дома во Львове у него нет.

"По поводу двух квартир и дома. Я не знаю, о каком доме говорят юристы ЦПК, пусть мне скажут адрес - я там поживу. Относительно квартир - одна квартира это наследство от матери, другая - от бабушки", - сказал руководитель САП.