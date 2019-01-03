ЦИК зарегистрировала третьего кандидата в президенты Украины Сегодня, 15:40 5317 Цей матеріал також доступний українською Сергей Каплин (справа) sdpkaplin.org.ua

Народный депутат Сергей Каплин официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины от Социал-демократической партии.

Об этом сообщили в пресс-службе СДП.

Каплин является первым кандидатом, который зарегистрировался в Центральной избирательной комиссии в 2019 году.

Отмечается, что партия решила выдвинуть Сергея Каплина во время съезда глобального объединения левых – Партии европейских социалистов в Лиссабоне.

Сергей Каплин – народный депутат от Полтавы, руководитель парламентского Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, представитель Федерации профсоюзов Украины в Верховной Раде.

Политик родился 15 декабря 1979 в селе Опришки Полтавской области.

После школы поступил в Открытого международного университета развития человека Украина. Впоследствии получал образование в Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко.

В 2012 году вступил в партию УДАР Виталия Кличко. Участвовал в парламентских выборах 2012 года в мажоритарном округе в городе Полтава в качестве кандидата от УДАРа и был избран народным депутатом. В парламенте был членом фракции УДАР, секретарем парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В 2014 году на внеочередных выборах в Верховную Раду был вновь избран депутатом в том же избирательном округе, но на этот раз прошел в парламент как кандидат от Блока Петра Порошенко. В новом составе парламента стал первым заместителем председателя Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

23 февраля 2016 депутат сообщил о выходе из состава депутатской фракции Блок Петра Порошенко и из состава коалиции депутатских фракций Европейская Украина.

27 января 2015 Сергей Каплин возглавил Партию простых людей, которую 6 сентября 2016 переименовали в Социал-демократическую партию.

При этом Каплин является действующим депутатом от фракции Блок Петра Порошенко.