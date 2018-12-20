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ЦИК утвердила план проведения президентских выборов

Сегодня, 20:36
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Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года

Центральная избирательная комиссия во время своего заседания утвердила план проведения президентских выборов и порядок контроля за избирательными фондами кандидатов.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Согласно с решением ЦИК, президентская кампания стартует 31 декабря 2018. Официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации будет проводиться до 3 февраля 2019 включительно. Непосредственно регистрация будет проводиться в пятидневный срок - 8 февраля 2019 будет последним днем ​​регистрации.

Начинать предвыборную агитацию кандидаты могут со следующего дня после регистрации. Проводить ее разрешено до полуночи 29 марта 2019.

Кандидаты могут отказаться от баллотирования до 7 марта 2019 года. 8 марта 2019 ЦИК окончательно утвердит избирательные бюллетени.

Также комиссия решила обратиться к Донецкой и Луганской областных ВГА о даче заключения о возможности проведения президентских выборов на территориях избирательных округов этих областей 31 марта 2019.

26 ноября народные депутаты проголосовали за постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Перед этим парламент поддержал указ президента о введении военного положения (ВП) в граничащих с РФ областях Украины. Глава государства заявлял, что Совбез рекомендовал вводить ВП на 60 дней, но он сократил этот срок до 30 дней. Он пояснил, что таким образом хочет избежать политических спекуляций. Оппоненты Порошенко предполагали, что ВП  вводится, чтобы отменить выборы из-за низкого рейтинга президента. 

"СНБО рекомендовал сегодня ввести мне военное положение на 60 дней. Хочу объявить вам мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на тридцать дней. Для чего? А чтобы военное положение никоим днем не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии, о своем политическом интересе печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций", - сказал глава государства. 

Теги:   Президент Выборы Верховная Рада

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