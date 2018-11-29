ЦИК отменила местные выборы в десяти областях из-за военного положения

Центральная избирательная комиссия отменила местные выборы, которые должны были состояться до конца года в областях, где введено военное положение.
Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА.
В частности ЦИК приняла постановление, которым обратила внимание субъектов выборов на необходимость неукоснительного соблюдения запрета выборов в десяти областях в связи с объявлением военного положения.
Таким образом, не состоятся 24 первых и семь дополнительных выборов в объединенных территориальных общинах, назначенных на 23 декабря, а также 19 промежуточных выборов, которые должны пройти в течение ближайших недель.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко пообещал внести законопроект, который позволит провести в рамках военного положения выборы в объединенных территориальных общинах.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
Смотрите также
Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования