ЦИК отменила местные выборы в десяти областях из-за военного положения

Решение о проведении местных выборов могут пересмотреть после инициативы президента

Центральная избирательная комиссия отменила местные выборы, которые должны были состояться до конца года в областях, где введено военное положение.

Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА.

В частности ЦИК приняла постановление, которым обратила внимание субъектов выборов на необходимость неукоснительного соблюдения запрета выборов в десяти областях в связи с объявлением военного положения.

Таким образом, не состоятся 24 первых и семь дополнительных выборов в объединенных территориальных общинах, назначенных на 23 декабря, а также 19 промежуточных выборов, которые должны пройти в течение ближайших недель.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко пообещал внести законопроект, который позволит провести в рамках военного положения выборы в объединенных территориальных общинах.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать