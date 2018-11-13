ЦИК: На организацию выборов президента необходимо более двух миллиардов гривен

По данным Центральной избирательной комиссии, президентские выборы обойдутся в 2,3 миллиарда гривен из государственного бюджета.

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, сообщает агентство Українськi Новини.

По его словам, на первый тур предусмотрено 1,5 миллиарда гривен, а на второй тур - 848 миллионов гривен.

В свою очередь глава ЦИК Татьяна Слипачук рассказала, что президентская избирательная кампания стартует с конца декабря.

По подсчетам агентства, процесс начнется с 31 декабря.

Выборы президента в Украине пройдут весной 2019 года, парламентские - осенью этого же года.