ЦИК: На организацию выборов президента необходимо более двух миллиардов гривен

По данным Центральной избирательной комиссии, президентские выборы обойдутся в 2,3 миллиарда гривен из государственного бюджета.
Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, сообщает агентство Українськi Новини.
По его словам, на первый тур предусмотрено 1,5 миллиарда гривен, а на второй тур - 848 миллионов гривен.
В свою очередь глава ЦИК Татьяна Слипачук рассказала, что президентская избирательная кампания стартует с конца декабря.
По подсчетам агентства, процесс начнется с 31 декабря.
Выборы президента в Украине пройдут весной 2019 года, парламентские - осенью этого же года.
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