30 сентября 2018, воскресенье

Церковная независимость Украины хоронит имперский проект. Самые яркие цитаты гостей Радио НВ за неделю

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Евстратий Зоря в эфире Радио НВ

Евстратий Зоря в эфире Радио НВ

Редакция Нового Времени собрала самые яркие цитаты известных Радио НВ за минувшую неделю.

Евстратий Зоря, епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, секретарь Священного Синода УПЦ КП, эфир от 14 сентября:

Автокефалию украинской православной церкви я сравнил бы с подписанием Беловежского соглашения. Так же, как оно похоронило Советский Союз, так и украинская церковная независимость хоронит российский имперский проект

Павел Климкин, министр иностранных дел, эфир от 21 сентября:

Международная администрация на Донбассе должна заменить оккупационную в рамках миротворческой миссии

Мустафа Найем, народный депутат, эфир от 18 сентября:

Думаю, теперь надо смотреть на прокуратуру как на политический орган и пиар-службу Юрия Луценко

Борис Райтшустер, немецкий журналист, эфир от 13 сентября:

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был другом [российского премьера] Медведева в свое время, он всегда высказывается дружелюбно по отношению к Кремлю. Эти сторонники Путина - они повсюду

Михаил Охендовский, бывший глава ЦИК, эфир от 21 сентября:

Мнение украинских политиков - последнее, что имеет значение в оценке моей работы

Томас Гримм, президент УПЛ, эфир от 29 сентября:

Договорные матчи - это раковая опухоль, которая разъедает футбол во всем мире

Игорь Козловский, религиовед и общественный деятель, эфир от 19 сентября:

Переломным моментом в отношениях Константинопольского и Московского патриархатов стал отказ РПЦ участвовать во Всеправославном соборе в 2016 году. Отказ Москвы обидел Вселенского патриарха Варфоломея, и он отметил: отказываясь от участия во Всеправославном соборе, РПЦ руководствовалась неканоническими мотивами. Он сравнил такой поступок РПЦ с "попыткой сделать себе харакири бамбуковым мечом"

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове