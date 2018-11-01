Цеголко о санкциях России: Это признание работы президента Украины

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал включение в санкционный список России.
Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.
"Это признание работы президента и его команды по противодействию российской агрессии", - отметил Цеголко.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины. Под российские санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.
Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.
Кто попал в санкционный список РФ
Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.
Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.
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