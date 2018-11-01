Цеголко о санкциях России: Это признание работы президента Украины

Цеголко высказался о российских санкциях против Украины

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал включение в санкционный список России.

Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

"Это признание работы президента и его команды по противодействию российской агрессии", - отметил Цеголко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины. Под российские санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Кто попал в санкционный список РФ

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.