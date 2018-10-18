"Трусость и неадекватность": в СНБО отреагировали на заявление Госдумы РФ об "обострении" в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает заявление Государственной думы РФ об обострении ситуации в Украине "свидетельством неадекватной агрессивности и трусости" Кремля.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, заявление российских депутатов непосредственно связано с разрушением надежд Москвы на победу пророссийских политических сил на президентских и парламентских выборах в Украине, которые состоятся в следующем году.

"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к авторам", - отметил он.

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Секретарь СНБО добавил, что в Украине нет никакого обострения, а есть только "осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства".

Напомним, что 18 октября Госдума РФ единогласно приняла заявление в связи с обострением ситуации в Украине, в которой российские депутаты призвали остановить "превращение Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом".

В трехстраничном документе говорится о "циничном" убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко, "расколе" в связи с предоставлением автокефалии Украинской церкви, прекращении договора о дружбе с РФ, запрете русского языка в некоторых регионах, спонсируемой США антироссийской политикой и прочее в духе кремлевской пропаганды. Заявление заканчивается фразой "Еще не поздно остановиться".