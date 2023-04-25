Хищение бюджетных средств. САП требует взять Труханова под стражу

25 апреля, 01:17
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Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

В понедельник, 24 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке обанкротившегося завода Краян. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на содержание под стражей.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, главу постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектора и его заместителя Владимира Радионова обвиняют в хищении 92 млн грн.

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Мера предосторожности для обвиняемых — личное обязательство, но прокурор попросил назначить другое — содержание под стражей.

Отмечается, что Труханов и другие фигуранты участвовали в заседании из-за видеосвязи и из-за его плохого качества обсудить ходатайство не смогли. Суд созвал заседание на 25 апреля с требованием для обвиняемых быть там лично.

П данным следствия, в 2016 году мэр Одессы совместно с другими должностными лицами городского совета завладели средствами местного бюджета в сумме 92 млн грн.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесса Геннадий Труханов Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

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