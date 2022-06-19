Мэр Одессы Труханов заявил, что его беспокоит возрастание ненависти ко всему российскому и высказался против переименования улицы Пушкина 19 июня, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Труханов высказался против переименования улицы Пушкина в Одессе (Фото:Геннадий Труханов / Facebook)

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что его «беспокоит возрастание ненависти ко всему российскому» и высказался против переименования в городе улицы в честь россицского поэта и писателя Александра Пушкина.

Об этом он сказал в комментарии американскому изданию The New York Times.

Издание утверждает, что на городского голову Одессы якобы давят касательно переименования улицы Пушкина, который жил в Одессе в 1823 году во время ссылки.

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"Нет. Я бы этого не поддержал. Одесса – межкультурная столица Украины. Меня беспокоит возрастание ненависти ко всему российскому", - заявил Труханов.

Ранее Геннадий Труханов заявлял, что в городе не должно быть улиц, названия которых не связаны с историей Одессы, в частности, Новомосковской, Бородинской, Курской, Чапаева, Воронежской.

"Мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли", - говорил мэр Одессы.

Российская империя, а затем и Советский Союз массово переименовывали улицы в честь российского поэта Александра Пушкина на порабощенных территориях.

Пушкин после ссылки перестал критиковать российский престол и начал писать великодержавные оды и прославлять имперские агрессивные деяния царизма против соседних народов, в том числе народов Кавказа и поляков.

В 1828 году Пушкин написал поэму Полтава, в которой воспел Петра I и запятнал фигуру украинского гетмана Ивана Мазепы. Мазепа у Пушкина «коварный», «лютый», «хитрый», «холодный», «губитель», «лукавый», «змей», у него «черные помыслы», он носит в груди «кипящий яд». Характерными признаками психологического портрета Мазепы Пушкиным является «преступность» как человека, и ненадежность и авантюрность как государственного деятеля. Хотя в самом произведении Пушкин отмечает, что мотивацией Мазепы перейти на сторону шведов во время их войны с московитами стало само желание восстановления независимой Украины.

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