«Трудно поверить». Искренны ли Добкин и Вилкул в своих «проукраинских» взглядах — Вятрович 27 июля, 19:14 Александр Вилкул и Михаил Добкин после начала российского вторжения сменили политическую риторику на проукраинскую (Фото:Олександр Вілкул via Facebook, Михаил Добкин via Instagram, коллаж НВ)

Народный депутат фракции Евросолидарность и бывший руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович в интервью НВ заявил, что ему трудно поверить в то, что много лет работавшие в интересах РФ политики Александр Вилкул и Михаил Добкин стали проукраинскими.



«Мне трудно поверить в коренные изменения в этих людях, которые годами очень активно работали на антиукраинском фронте. Однако это для меня показатель того, что они поняли, что именно этого от них ожидает общество. Это не показатель личных изменений в этих людях, а изменений в самом обществе — они настолько колоссальны, что даже эти люди это чувствуют и обязаны к ним приспосабливаться», — заявил Вятрович.

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Депутат от Евросолидарности добавил, что такое же отношение у него и к нардепу Нестору Шуфричу, «который сейчас стал очень проевропейским политиком, хотя вряд ли это будет ему оправданием после вредной работы, которую они со своим пророссийским лагерем здесь проводил».

Нардеп подчеркнул, что деятельность подобных политиков привела к войне и ослаблению Украины.

«Именно поэтому изменения цветов на их кепках абсолютно недостаточный поступок. Не знаю, что они должны сделать, чтобы оправдать себя в глазах украинцев после 30-ти лет системной работы против Украины», — сказал он.

Вятрович также выразил надежду, что «эти люди вылетят из политики или еще лучше будут иметь более жесткую ответственность за свои многочисленные антиукраинские действия».

В середине марта бывший народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с президентом Владимиром Зеленским и подписал его «Наш». Ранее политик выступал с критикой главы государства.

8 апреля митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий поставил бывшего народного депутата Михаила Добкина в сан диакона Украинской православной церкви Московского патриархата.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в мае сообщил, что на второй день полномасштабного военного вторжения России в Украину получил звонок от бывшего политического соратника и экс-министра МВД Виталия Захарченко с предложением перейти на сторону России, но «послал его».



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