Пограничники, ГУР, ССО. Кто дал сбежать депутату Киевсовета Трубицыну, которого поймали на взятке 1,39 млн грн — интервью с детективом НАБУ 12 августа, 15:39 NV Премиум Владислав Трубицын (Фото:Владислав Трубицын/Facebook)

Владислав Трубицын, депутат от Слуги народа Киевсовета, хотел получить взятку в размере 1,39 млн грн за разрешения на работу точек передвижной торговли в Киеве. На этой взятке его и сообщников поймало Антикоррупционное бюро.

Чтобы не сидеть в СИЗО, Трубицын заплатил залог в 14,9 млн грн, а потом исчез. В деле о его побеге фигурируют имена главы ГУР Кирилла Буданова и командующего ССО Виктора Хоренко.

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Что произошло, в спецпроекте Radio NV Секреты НАБУ рассказывает детектив Константин Кравчук.

— Чтобы начать расследование, вам нужно получить определенную информацию о том, что Владислав Трубицын может быть причастен к какой-то криминальной активности. Как вы об этом узнали?

— В этом случае все начиналось с оперативной информации, содержание которой сводилось к тому, что [существовала] группа лиц во главе с одним из депутатов Киевского городского совета. В связи с избранием депутатом Киевского городского совета и на должность председателя одной из постоянных комиссий Киевского городского совета, у него возникло очень много желаний использовать соответствующие функции с коррупционной целью и заработать.

Но сначала это была довольно абстрактная информация. То есть она касалась чего-либо, однако конкретных предложений, конкретных сумм, предмета не было.

Поэтому около двух месяцев указанная информация обрабатывалась в рамках оперативно-розыскного дела. И, если не ошибаюсь, 21 марта 2021 года уже были высказаны конкретные предложения о предоставлении неправомерной выгоды за совершение тех или иных действий — в частности тех, по которым сейчас слушается обвинительный акт в уголовном производстве Высшим антикоррупционным судом.

— В чем обвиняют Владислава Трубицына? В том, что он вместе с еще пятью лицами предоставлял разрешения для расположения точек передвижной торговли.

— Шесть точек ориентировочно в трех районах [Киева].

— То есть в марте 2021 года вы понимаете, что за подобное разрешение Трубицын может получить взятку?