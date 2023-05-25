Дело о миллионной взятке: депутата Трубицына исключили из фракции Слуга народа в Киевсовете 25 мая, 13:01 Владислав Трубицын (Фото:www.facebook.com/vladislav.trubitsyn)

В четверг, 25 мая, на заседании Киевсовета из состава фракции Слуга народа исключили городского депутата Владислава Трубицына.

Об этом сообщил депутат Андрей Витренко от имени всей фракции.

9 февраля 2022 года журналист Олег Новиков сообщил, что депутата Киевсовета от Слуги народа Владислава Трубицына подозревают в вымогательстве взятки. Позже эту информацию подтвердили в НАБУ.

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По данным НАБУ, депутат и другие участники схемы получали от предпринимателей откаты за размещение МАФов. Хотя право на размещение давали по результатам открытых торгов, их потенциальным участникам сообщали, что победить могут только определенные компании за вознаграждение.



Торги организовывало комппредприятие, на которое Трубицын как председатель комиссии по вопросам благоустройства города мог влиять. У депутата были полномочия инициировать снос торговых точек или обеспечить их беспрепятственную работу.

Детективы НАБУ зафиксировали переговоры по семи локациям в разных районах Киева и передачу 1,39 млн грн двумя траншами. Депутата и его пособников задержали во время получения второй части суммы — 1,26 млн грн.

Высший антикорсуд арестовал Трубицына на два месяца с возможностью внесения залога в размере почти 15 млн гривен.



Трубицын возглавляет постоянную комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Он стал депутатом Киевсовета в 2020 году.