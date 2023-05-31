ГУР подтвердило, что обвиняемый в коррупции депутат Трубицын выехал из страны благодаря письму от Буданова 31 мая, 20:06 Владислав Трубицын (Фото:Владислав Трубицын/Facebook)

В ГУР Минобороны подтвердили, что ведомство предоставляло подозреваемому в коррупции депутату Киевсовета Владиславу Трубицыну письмо с подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова, благодаря которому депутат смог выехать из Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

При этом в украинской разведку добавили, что сделали это по просьбе другой структуры, отказавшись ее назвать.

«Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Пока я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже», — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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В феврале 2022 года детективы НАБУ задержали Трубицына и еще пятерых его пособников на получении 1,26 млн грн взятки. ВАКС арестовал его на два месяца — через несколько дней Трубицын вышел под залог в 15 млн гривен. Депутат получение взятки отрицал.

Ранее журналисты проекта Схемы выяснили, что Трубицын выехал за границу через пункт пропуска Рава-Русская вечером 13 мая на собственном автомобиле Mercedes S 600 с разрешения главы ГПСУ на основании письма от Буданова. Письмо датировано 27 января 2023 года.

Также журналистам удалось установить, что Трубицын в течение 2022−2023 годов, уже имея статус подозреваемого в уголовном правонарушении, неоднократно выезжал за границу на основании ходатайств от Главного управления разведки Минобороны — в частности, 13 ноября 2022 и 22 января 2023 года.



25 мая 2023-го Трубицына исключили из фракции Слуга народа в Киевсовете. 30 мая САП подала ходатайство о международном розыске депутата.