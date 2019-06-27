Директор ГБР Труба во время Революции достоинства судился с местными советами из-за Евромайдана — СМИ 27 июня, 19:56 1717 Цей матеріал також доступний українською НВ Роман Труба НВ

Директор ГБР Роман Труба оспаривал решения местных советов в поддержку Евромайдана, сообщает Bihus.Info.

По информации журналистов, во время Революции достоинства Труба занимал должность прокурора Пустомытовского района Львовской области. В тот период, с ноября 2013 года по февраль 2014 года, местные советы Львовской области регулярно принимали политические решения в поддержку Евромайдана. Однако ряд таких решений Труба оспаривал в суде.

В распоряжении журналистов оказались копии нескольких таких исков. В одном из них Труба требует отменить решение О недопустимости отказа от евроинтеграции.

Прокурор настаивал: у сельсовета не было права принимать такое решение, потому что внешняя политика и международные отношения не входящие в его полномочия.

Поэтому это решение 16 января 2014 отменил Львовский окружной админсуд 16 января 2014.

Всего в Реестре судебных решений можно найти около десятка решений Львовского окружного суда по подобным искам Романа Трубы.

После победы Революции достоинства Труба отозвал свои иски, которые еще оставались на рассмотрении в суде.

Сам директор ГБР подтвердил свою тогдашнюю позицию относительно решений местных советов.

«Вопрос местных советов — это решение вопросов местного значения. Вопросы внешней политики относятся к полномочиям президента, премьер-министра и Верховной Рады. Так предусмотрено в Конституции и так предусмотрено в законе. Если бы местные советы принимали решения о внешнеполитическом направлении нашего государства в партнерстве с Российской Федерацией, моя реакция была бы однозначной (такой же — ред.)», — сказал Труба.

По его словам, его правовую позицию подтвердил и Львовский окружной административный суд, удовлетворяя эти административные иски.

