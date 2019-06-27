Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Директор ГБР Труба во время Революции достоинства судился с местными советами из-за Евромайдана — СМИ

27 июня, 19:56
1717
Цей матеріал також доступний українською

НВ

Роман Труба

Директор ГБР Роман Труба оспаривал решения местных советов в поддержку Евромайдана, сообщает Bihus.Info.

По информации журналистов, во время Революции достоинства Труба занимал должность прокурора Пустомытовского района Львовской области. В тот период, с ноября 2013 года по февраль 2014 года, местные советы Львовской области регулярно принимали политические решения в поддержку Евромайдана. Однако ряд таких решений Труба оспаривал в суде.

В распоряжении журналистов оказались копии нескольких таких исков. В одном из них Труба требует отменить решение О недопустимости отказа от евроинтеграции.

Прокурор настаивал: у сельсовета не было права принимать такое решение, потому что внешняя политика и международные отношения не входящие в его полномочия.

Поэтому это решение 16 января 2014 отменил Львовский окружной админсуд 16 января 2014.

Всего в Реестре судебных решений можно найти около десятка решений Львовского окружного суда по подобным искам Романа Трубы.

После победы Революции достоинства Труба отозвал свои иски, которые еще оставались на рассмотрении в суде.

Сам директор ГБР подтвердил свою тогдашнюю позицию относительно решений местных советов.

«Вопрос местных советов — это решение вопросов местного значения. Вопросы внешней политики относятся к полномочиям президента, премьер-министра и Верховной Рады. Так предусмотрено в Конституции и так предусмотрено в законе. Если бы местные советы принимали решения о внешнеполитическом направлении нашего государства в партнерстве с Российской Федерацией, моя реакция была бы однозначной (такой же — ред.)», — сказал Труба.

По его словам, его правовую позицию подтвердил и Львовский окружной административный суд, удовлетворяя эти административные иски.

Теги:   Государственное бюро расследований Евромайдан Роман Труба

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Футбол

Сегодня, 14:30

img
Определился еще один полуфиналист Копа Америка
События

Сегодня, 13:05

img
Большие деньги. Миллионер Евгений Черняк откровенно — о бизнесе, команде и успехе
Геополитика

Сегодня, 09:45

img
Посягательство на суверенитет Украины. Волкер прокомментировал ноту России об украинских моряках

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:22

img
Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента
12436
Политика

27 июня, 16:34

img
Зеленский обратился к Путину по поводу захваченных украинских моряков
11567
Политика

27 июня, 18:10

img
Имели полномочия. Климкин ответил Зеленскому на обвинения по освобождению пленных моряков
8975

Новости Одессы

img
Буллинг или подарок педофилам? Одесская школа выложила персональные данные учеников
img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)