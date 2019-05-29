Труба объяснил увольнение руководителей ГБР кадровой ротацией Вчера, 14:13 Цей матеріал також доступний українською ГБР Труба назвал ротации в ГБР нормальным процессом ГБР

Директор Госбюро расследований Роман Труба назвал увольнение четырех чиновников ведомства обычной кадровой ротацией, которая не влияет на работу структуры.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, три руководителя подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений оставляют работу по окончании испытательного срока. Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки», - пояснил Труба.

Он добавил, что испытательный срок – это нормальная практика как в государственных органах, так и в частных компаниях, и "никто не приходит в ГБР работать пожизненно".

"Эти кадровые решения не повлияют на работу ГБР. За полгода у нас больше 11 тыс. производств, из которых 1191 направлено в суд с обвинительными актами. Есть уже 122 обвинительных приговоров. Это – общий результат всех работников ГБР: вместе работаем и дальше", - резюмировал директор ГБР.

Ранее Труба подписал приказы об увольнении четырех руководителей ведомства.

Один из уволенных Владимир Тимошко назвал такое решение незаконным.

Напомним, 27 ноября 2018 года полноценная работа ГБР началась по всей Украине – как в центральном аппарате, так и в семи территориальных управлениях.

Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Бюро займется расследованиями преступлений чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.



