«Кандидаты на выход». В Кабмине возможны кадровые перестановки, трое министров могут потерять должности — УП 23 января, 10:04 По информации СМИ, в Кабмине возможны кадровые перестановки (Фото:NV)

В Кабмине возможны кадровые перестановки, свои должности могут потерять трое министров, сообщила УП. Of the record в Telegram в понедельник, 23 января.

По информации издания, первый кандидат на выход — министр топлива и энергетики Герман Галущенко.

Под вопросом министр спорта Вадим Гутцайт, который возглавил НОК, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

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По данным издания, в команде президента достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли вообще эти министерства сейчас, возможно их стоит сократить и как-то объединить.

«Со стороны Верховной Рады, пользуясь моментом, депутаты хотели бы сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов», — говорится в сообщении.

Однако сейчас в Офисе президента «об этом серьезно не говорят».

19 января СМИ сообщали, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в ближайшее время может лишиться должности.

Сам Тимошенко заявил, что не будет комментировать слухи о своем увольнении и назвал их «бреднями из телеграмм-каналов».