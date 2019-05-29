«Трижды предлагали». Саакашвили рассказал, готов ли стать премьер-министром Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возглавить украинское правительство.
Об этом рассказал сам Саакашвили в эфире 1+1, пишет ТСН.
«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался». — уточнил он.
Саакашвили добавил, что пока не видит себя премьером Украины.
«Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», — резюмировал он.
Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг. Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.
Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.