Ульяна Супрун
Молодость и витамины. Чем полезна клубника и как ее правильно есть
Мария Попова
Как моя мама победила рак. История без хэппи-энда
Владимир Фесенко
Парламент новичков
Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

«Трижды предлагали». Саакашвили рассказал, готов ли стать премьер-министром Украины

Вчера, 10:42
Цей матеріал також доступний українською
«Трижды предлагали». Саакашвили рассказал, готов ли стать премьер-министром Украины - фото

Mikheil Saakashvili/Facebook

Сакашвили утверждает, что у него нет политических амбиций

Экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возглавить украинское правительство.

Об этом рассказал сам Саакашвили в эфире 1+1, пишет ТСН.

«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался». — уточнил он.

Саакашвили добавил, что пока не видит себя премьером Украины.

«Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», — резюмировал он.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг. Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.

Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.

Теги:   Премьер-министр Возвращение Гражданство Михеил Саакашвили

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 09:49

img
Во Львовской области произошел обвал на шахте: погибли двое горняков
Страны

Сегодня, 00:43

img
В Израиле пройдут вторые за год досрочные парламентские выборы
Политика

Вчера, 19:28

img
Зеленский назначил нового начальника госохраны

ТОП 3

Политика

Вчера, 11:48

img
Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента
29154
Политика

Вчера, 20:34

img
Зеленский созвал СНБО после аварии на шахте во Львовской области
21510
Политика

28 мая, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
17246