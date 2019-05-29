«Трижды предлагали». Саакашвили рассказал, готов ли стать премьер-министром Украины Вчера, 10:42 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Сакашвили утверждает, что у него нет политических амбиций Mikheil Saakashvili/Facebook

Экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возглавить украинское правительство.

Об этом рассказал сам Саакашвили в эфире 1+1, пишет ТСН.

«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался». — уточнил он.

Саакашвили добавил, что пока не видит себя премьером Украины.

«Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», — резюмировал он.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг. Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.

Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.