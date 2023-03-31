Первый шаг. Украина работает над резолюцией ООН для создания трибунала над Россией — Зеленский 31 марта, 21:58 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины Генеральная ассамблея ООН должна принять соответствующую резолюцию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга по итогам Бучанского саммита в пятницу, 31 марта.

Глава государства напомнил, что справедливость и привлечение агрессора к ответственности — «приоритет номер два» после победы Украины в развязанной Россией войне. Для создания трибунала Киев в первую очередь хочет заручиться международной поддержкой.



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«[Мы] над этим работаем. А именно — текст соответствующей резолюции для площадки Организации Объединенных Наций. Страны ищут разные компромиссы… Мы пока видим наш вариант и над ним работаем. Мы понимаем, для нас главное — набрать большое количество государств… и объединено поддерживать тот или иной формат соответствующей резолюции. Это будет шаг номер один. А уже тогда перейдем к практическим шагам по трибуналу», — сказал Зеленский.

Президент также сказал, что выдача Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина стала «очень серьезным сигналом».

«В целом все боялись вопроса трибунала. Но момент наших доказательств депортации наших детей — это был очень серьезный фактор… Поэтому эти факторы, я думаю, очень сильно повлияют на принципиальность и максимальную жесткость формулировки соответствующей резолюции [Генассамблеи ООН]», — добавил он.

2 апреля прокурор МУС Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и «детского омбудсмена» России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.