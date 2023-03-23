«Вопросы политической воли». Генассамблея ООН уже в этом году могла бы положить начало спецтрибуналу, который будет судить Путина — глава МИД Эстонии

23 марта, 15:31
Эксклюзив NV
Поделиться:
Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Автор: Наталья Роп

Порог голосов членов ООН, который необходим для создания специального трибунала для российских чиновников, еще обсуждается.

В ближайшем будущем спецтрибунал для наказания российского руководства за преступление агрессии будет создан, надеется Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии.

Видео дня

Об этом говорится в статье «Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл».

Рейнсалу также надеется, что голосование Генассамблеи ООН по спецтрибуналу состоится в этом сезоне.

Читайте также:

Для российского диктатора Путина могут создать специальный международный трибунал из-за развязывание войныпротив Украины (Фото:коллаж NV) Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл

По словам главы МИД Эстонии, он общался с юрисконсультом ООН и понял: сейчас нет никаких сомнений, что у Генассамблеи есть мандат на создание подобного органа.

«Однако вопрос о том, каким будет порог стран-членов ООН при голосовании в Генеральной Ассамблее, все еще остается открытым и обсуждается юристами, — пояснил Рейнсалу. — Но это зависит исключительно от политической воли государств-членов ООН».

Кроме того, Рейнсалу считает, что сегодня мир начинает преодолевать определенную психологическую нерешительность возможности привлечь к ответственности лично Путина. По его убеждению, об этом свидетельствует решение Международного уголовного суда в Гааге, недавно выдавшего ордер на арест российского диктатора из-за незаконной депортации украинских детей.

«Очень важной, определенной лакмусовой бумажкой стало решение МКС опубликовать ордер на арест Путина», — заверил Рейнсалу.

Теги:   Владимир Путин Эстония Международный трибунал Российско-украинская война Урмас Рейнсалу

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X