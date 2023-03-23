«Вопросы политической воли». Генассамблея ООН уже в этом году могла бы положить начало спецтрибуналу, который будет судить Путина — глава МИД Эстонии 23 марта, 15:31 Эксклюзив NV Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Порог голосов членов ООН, который необходим для создания специального трибунала для российских чиновников, еще обсуждается.

В ближайшем будущем спецтрибунал для наказания российского руководства за преступление агрессии будет создан, надеется Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии.



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Об этом говорится в статье «Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл».



Рейнсалу также надеется, что голосование Генассамблеи ООН по спецтрибуналу состоится в этом сезоне.



По словам главы МИД Эстонии, он общался с юрисконсультом ООН и понял: сейчас нет никаких сомнений, что у Генассамблеи есть мандат на создание подобного органа.



«Однако вопрос о том, каким будет порог стран-членов ООН при голосовании в Генеральной Ассамблее, все еще остается открытым и обсуждается юристами, — пояснил Рейнсалу. — Но это зависит исключительно от политической воли государств-членов ООН».



Кроме того, Рейнсалу считает, что сегодня мир начинает преодолевать определенную психологическую нерешительность возможности привлечь к ответственности лично Путина. По его убеждению, об этом свидетельствует решение Международного уголовного суда в Гааге, недавно выдавшего ордер на арест российского диктатора из-за незаконной депортации украинских детей.

«Очень важной, определенной лакмусовой бумажкой стало решение МКС опубликовать ордер на арест Путина», — заверил Рейнсалу.

