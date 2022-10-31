Преступление агрессии. Создание трибунала для России неофициально поддерживают до 16 стран — генпрокурор

31 октября, 17:21
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Разрушенный дом в Андреевке (Фото:Александр Медведев / НВ)

Разрушенный дом в Андреевке (Фото:Александр Медведев / НВ)

От десяти до 16 стран непублично поддерживают создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 31 октября.

«Из-за юридических ограничений Международный уголовный суд не может рассматривать дело об агрессии РФ против Украины, а я считаю это первичным международным преступлением, без которого все другие ужасы против мирного населения были бы невозможны. И мы не можем себе позволить оставить этот акт насилия в отношении целой страны безнаказанным», — сказал он.

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По мнению Костина, самый реалистичный механизм создания трибунала — международное соглашение, которое должны подписать правительства и ратифицировать парламенты стран-участниц. Генпрокурор считает, что в создании трибунала должен участвовать «очень широкий круг» стран.

«Сейчас нас поддерживают все больше и больше стран мира… В целом я не услышал аргументов против: диалог сложный, но я оптимистично смотрю на перспективы. Количество стран, готовых поддерживать трибунал, растет, пока у нас есть неофициальная поддержка от 10 до 16 стран», — добавил он.

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Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

https://www.youtube.com/embed/v1Pmpr_S_ZA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Международный трибунал Агрессия РФ Агрессия Москвы Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Андрей Костин

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