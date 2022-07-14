Ответственные за российские преступления в Украине не должны прятаться за «иммунитетом» должностных лиц — Зеленский
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в четверг, 14 июля, призвал создать специальный трибунал для расследования преступления вооруженной российской агрессии против Украины.
Во время онлайн-выступления на конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге глава государства подчеркнул, что люди, решения которых привели к массиву российских преступлений в Украине, не должны прятаться за «иммунитетом» должностных лиц и для них тоже должен действовать принцип неотвратимости наказания, что может обеспечить только специальный трибунал.
Он отметил, что за всеми тысячами преступлений, совершенных во время войны России против Украины, стоит одна и та же группа людей.
Зеленский напомнил, что в Украине каждый день гибнут люди, а только за время с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля украинские правоохранительные органы зарегистрировали 34 039 преступлений, связанных с российской агрессией.
«Из-за российской агрессии десятки тысяч украинцев убиты, замучены, искалечены, миллионы депортированы в Россию или лишены дома из-за боевых действий. До сих пор устанавливается, сколько детей российские силы похитили и вывезли из Украины. Предварительная цифра страшна — более 200 тысяч детей», — сказал президент.
Глава государства заявил, что все российские военные преступники должны понести принципиальное наказание за первичное преступление вооруженной агрессии.
"…Существующие судебные учреждения по юрисдикционным причинам не могут привлечь к ответственности всех виновных именно в первичном преступлении агрессии. Поэтому и нужен специальный трибунал по этому преступлению… Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание всех, кто начал эту историю катастроф и трагедий, которая стала наибольшей войной в Европе со времен Второй мировой войны", — подчеркнул он.
Зеленский также добавил, что все жертвы преступлений должны получить полную помощь, а все разрушенное российской агрессией нужно восстановить. Украина предложила создать специальный компенсационный механизм и использовать для компенсации убытков российские активы и средства, находящиеся за границей.
14 июля в Гааге началась международная конференция по вопросам привлечения России к ответственности за преступления в Украине. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что во время этой конференции страна-агрессор совершила очередное военное преступление и нанесла ракетные удары по Виннице, в результате которых погибли 20 мирных жителей и 90 были ранены.
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