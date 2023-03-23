Дело, в котором не нужно тормозить. Почему спецтрибунал для Путина важно создать до завершения войны

23 марта, 16:38
Эксклюзив NV
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российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool)

российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool)

Автор: Наталья Роп

Доказательств для осуждения российского президента за развязывание войны более чем достаточно, убеждена вице-премьер Ольга Стефанишина.

Решение о создании международного спецтрибунала для наказания за преступление агрессии, которое совершила Россия, важно принять до завершения войны. Такого мнения придерживается Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Об этом говорится в статье «Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл».

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Для российского диктатора Путина могут создать специальный международный трибунал из-за развязывание войныпротив Украины (Фото:коллаж NV) Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл

«Ключево то, чтобы если Украина победит, то такой трибунал был уже как минимум создан, и Россия была бы привлечена к ответственности, — говорит Стефанишина. — Мы заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно быстрее. Ибо такое правосудие обычно продолжительное».

Вице-премьер отметила, что продолжающаяся дольше года агрессия России и ее вторжение — наиболее задокументированная в истории война и с точки зрения медиа, и с точки зрения доказательств и информации. Поэтому доказательство российских преступлений, свидетельства о них — всего этого сейчас предостаточно.

«По этой причине нам нужно, чтобы консенсус по спецтрибуналу был как можно быстрее», — добавила Стефанишина.

Теги:   Владимир Путин Российско-украинская война специальный трибунал

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