Дело, в котором не нужно тормозить. Почему спецтрибунал для Путина важно создать до завершения войны 23 марта, 16:38 Эксклюзив NV российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool)

Доказательств для осуждения российского президента за развязывание войны более чем достаточно, убеждена вице-премьер Ольга Стефанишина.

Решение о создании международного спецтрибунала для наказания за преступление агрессии, которое совершила Россия, важно принять до завершения войны. Такого мнения придерживается Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.



Видео дня

Об этом говорится в статье «Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл».



«Ключево то, чтобы если Украина победит, то такой трибунал был уже как минимум создан, и Россия была бы привлечена к ответственности, — говорит Стефанишина. — Мы заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно быстрее. Ибо такое правосудие обычно продолжительное».



Вице-премьер отметила, что продолжающаяся дольше года агрессия России и ее вторжение — наиболее задокументированная в истории война и с точки зрения медиа, и с точки зрения доказательств и информации. Поэтому доказательство российских преступлений, свидетельства о них — всего этого сейчас предостаточно.



«По этой причине нам нужно, чтобы консенсус по спецтрибуналу был как можно быстрее», — добавила Стефанишина.