По делу о крупной схеме в Одессе. Три заместителя Труханова получили сообщения о подозрении 9 декабря, 17:33 В Одессе раскрыли преступную схему (Фото:НАБУ / Facebook)

Трем заместителям мэра Одессы Геннадия Труханова сообщили о подозрении в рамках дела о преступной организации, которая распоряжалась бюджетными деньгами и регулярно подкупала чиновников и горсовет.

Как пишет пресс-служба НАБУ в Telegram в пятницу, 9 декабря, чиновников подозревают в участии в преступной организации, которая «взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города», в том числе переговоры с застройщиками, закупки за бюджетные деньги, работу коммунальных предприятий и другие вопросы сотрудничества с бизнесом.



Видео дня

По данным Центра противодействия коррупции, речь о главе аппарата исполнительного комитета Олеге Брындаке (как заявили в НАБУ, каждый месяц он получал от преступной организации минимум 15 тысяч долларов, с ноября 2021-го по август 2022-го — более 2,4 млн грн), первом заммэра Михаиле Кучуке и заместительнице мэра Светлане Бедреге (по информации правоохранителей, они с марта по июль 2022 года получили 900 и 300 тыс. грн соответственно). Сам Труханов проходит по делу как свидетель.

По информации следствия, преступная организация, руководителями которой были Борис Кауфман и его партнер Александр Борухович (бывшая фамилия — Грановский) ежемесячно накапливала доход в среднем по 12 млн грн.

НАБУ и САП утверждают, что участники организации занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета, чтобы те принимали нужные им решения.

Действия предполагаемых организаторов схемы квалифицировали по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу (по данным ЦПК, речь о Константине Ефремове) инкриминируют ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.



8 декабря Кауфман вышел под залог в в 129 млн грн. Боруховича отправили под стражу с залогом в 124 млн грн, Ефремова — с залогом в 19,8 млн грн.