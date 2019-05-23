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Три ветви власти сконцентрировались бы монопольно в одних руках. Политолог — о законопроекте Зеленского о выборах

Сегодня, 19:26
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Три ветви власти сконцентрировались бы монопольно в одних руках. Политолог — о законопроекте Зеленского о выборах - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Согласно законопроекту Владимира Зеленского об изменении избирательного законодательства, впервые за годы независимости три ветви власти сконцентрировались бы монопольно в одних руках.

Об этом в эфире Радио НВ заявил директор Центра политических студий и аналитики Эйдос Виктор Таран.

«По моему субъективному мнению, тот вариант, который предлагал Зеленский, — это полностью закрытые списки и понижение барьера — давал ему возможность получить единолично 228 голосов, и мог бы создаться уникальный прецедент — впервые бы за годы независимости три ветви власти сконцентрировались монопольно в одних руках. Даже Янукович делил власть с коммунистами», — отметил Таран.

По его словам, это была бы монополия власти, и это было бы очень опасно.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя провал в Верховной Раде законопроекта об изменении избирательного законодательства, заявил, что старые политики выбрали старую систему.

Напомним, Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов нардепов и по публичных закупок.

Президентский законопроект о внесении изменений в избирательную систему предусматривал пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% с нынешних 5%.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая для рассмотрения предложенных президентом законопроектов.

Теги:   Парламентские выборы Верховная Рада Владимир Зеленский Радио НВ

Спецтема   Эксклюзивы НВ Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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