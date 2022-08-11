Резников назвал три шага для полного освобождения Украины от оккупантов

11 августа, 14:42
Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что для деоккупации всех территорий Украины необходимо остановить российских оккупантов, стабилизировать линию фронта и подготовиться к контрнаступательной операции.

«Украина борется и наша цель не изменилась — это восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. Для этого нам нужно остановить врага, стабилизировать линию фронта — а ее протяженность составляет более 2500 км (или 1500 миль) и активные боевые действия проходят на фронте протяженностью 1300 км, — а также подготовить контрнаступательную операцию», — приводит слова Резникова Укринформ.

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По его словам, сейчас определены несколько приоритетных групп возможностей, которые Вооруженные Силы Украины должны достичь для достижения поставленных целей.

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«Они включают: усиление возможностей по ограничению и запрету доступа и маневра (anti-access and area denial) с целью защиты северо-западной части Черного моря, обеспечение воздушной обороны крупных городов и объектов критической инфраструктуры, защита границы с Беларусью, а также конкретные возможности, которые нам нужны для стабилизации линии фронта и создания условий для контрнаступательной операции», — сообщил министр.

Он отметил, что Россия является «опасным противником, который не уважает правила, и имеет огромные ресурсы».

Резников подчеркнул, что агрессор все хочет «навязать всем свое видение мирового порядка, который базируется не на верховенстве права и прав человека, а на жестокой силе».

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Он добавил, что Украина сейчас уже получила поддержку, которая позволяет нашим солдатам «удивить россиян на поле боя — на суше, в воздухе и на море», а также рассказал, что ВСУ уже уничтожили большое количество элитных войск РФ, в частности, десантных, морских и сил специальных операций.

По его словам, только совместные действия Украины и ее партнеров могут сделать безопасной всю Европу, включая страны Балтии.

11 августа в Копенгагене началась оборонная конференция североевропейских союзников по поддержке Украины с участием 26 стран. На ней присутствует и глава Минобороны Алексей Резников.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Украина Алексей Резников Война России против Украины

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