Четыре года без Екатерины Гандзюк. Коррупция, сепаратизм, равнодушие — против чего боролась херсонская активистка 4 ноября 2021, 08:06 Сюжет

Четыре года назад, 4 ноября 2018 года, в больнице умерла Екатерина Гандзюк, херсонская общественная активистка и сотрудница горсовета Херсона, на которую совершили нападение 31 июля того же года — на выходе из дома ее облили кислотой.

Гандзюк, получившая ожоги 35% тела, перенесла более 10 операций и провела месяцы после покушения в больничных стенах.

В апреле 2020 года СБУ завершила досудебное расследование по делу о нападении на херсонскую активистку. По данным следствия, организаторами преступления оказались председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник одного из его депутатов Алексей Левин. Оба они сейчас под стражей. В последний раз им продлевали арест 21 октября 2022 года — до 19 декабря 2022 года.



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В августе 2020 года их дело направили в суд — его рассматривает Днепровский районный суд Киева. В сентябре 2021 года Верховный суд отклонил ходатайство защиты Мангера о перенаправлении материалов дела в Херсонский городской суд.



Еще один фигурант дела Игорь Павловский в октябре 2020 года получил условный срок за сокрытие преступления. 3 декабря 2020 года стало известно, что Павловского освободили из-под стражи.

Ранее по делу Гандзюк вынесли приговор пятерым исполнителям: непосредственному организатору покушения Сергею Торбину и его соучастникам — Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Они получили сроки от трех до 6,5 года лишения свободы.

Виктор Горбунов был условно-досрочно освобожден летом 2021 года. Он покупал кислоту которой облили Ганзюк и получил самый короткий срок лишения свободы — три года.

27 февраля 2022 года прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк подтвердил Громадськму, что Сергея Торбина освободили из тюрьмы, поскольку он бывший военный и изъявил желание защищать страну. Сообщалось также, что Торбину разрешили взять в подразделение еще с десяток человек, которых он также избрал из осужденных. Мангеру, тоже пытавшемуся вступить в ВСУ на время войны, в этом отказали.

24 марта 2022 года отец Екатерины Гандзюк — Виктор Гандзюк сообщил, что ее квартиру в Херсоне ограбили оккупанты.

По его словам, в квартиру ворвались около 12 российских военных, которых сопровождал один местный житель. Они находились в квартире около 2−3 часов, никого не пуская туда.

Виктор Гандзюк рассказал, что оккупанты устроили там настоящий погром, забрав многие вещи. При этом россияне выкрикивали, что это делают «именем Российской Федерации».

Также Виктор Гандзюк рассказал, что несколько дней до этого ему из номера Екатерины звонили неизвестные и молчали в трубку.

Watchers со ссылкой на друзей семьи сообщает, что из квартиры россияне вынесли несколько крупных сумок, объяснив свои действия тем, что предотвращают «угрозы российской государственности».

НВ напоминает, против чего многие годы выступала Екатерина Гандзюк, которая к 33 годам стала одним из наиболее заметных общественных деятелей юга Украины.

Общественная активность

Екатерина Гандзюк была общественной активисткой многие годы: еще во время учебы в Херсонском государственном университете она участвовала в Оранжевой революции, а в ходе Революции Достоинства была одной из наиболее заметных участниц Евромайдана в Херсоне.

Несколько лет она являлась активным представителем партии Батькивщина — возглавляла ее местную молодежную организацию, была депутатом облсовета от БЮТ. Однако в 2015 году Гандзюк вышла из этой партии — в знак солидарности с мэром Херсона Владимиром Миколаенко, которого исключили из Батькивщины.

Расследовательская журналистика

Вместе с херсонским журналистом Сергеем Никитенко (на него также было совершено нападение в июне 2018 года) Гандзюк была соосновательницей Агентства гражданской журналистики Мост и сайта most.ks.ua. С 2012 года портал стал одним из ключевых херсонских интернет-СМИ, сосредоточившись на местной политике, в частности темах мониторинга госзакупок и тратах госсредств, а также на антикоррупционных расследованиях.

Борьба с сепаратистскими движениями в Херсоне

В последние годы Гандзюк сосредоточила усилия на противодействии пророссийским движениям в Херсоне. Начиная с 2014 года и первых месяцев конфликта на востоке Украины, она противостояла инспирированным Россией попыткам распространить активность сепаратистов на Херсонскую область.

В июле 2018 года Гандзюк обнародовала документы, свидетельствующие о том, что представители пророссийских сил незаконно оказывают платные административные услуги в городе, выдают справки с гербовыми печатями.

«И да, это именно те люди, которые „движевали“ в 2014 году за Россию, собирали митинги, вооружали титушню, вербовали бойцов в террористические отряды в Донецкую и Луганскую области, ездили в Сирию, звали Путина — вот это все делали, что делают „теплые ламповые сепары“. Все эти типа сумасшедшие „рускомирцы“ и „кобовцы“ — мусорская и сбушная агентура еще с домайданних времен», — писала об этом случае Гандзюк на своей странице в Facebook.

Кроме того, Гандзюк входила в волонтерскую группу Itchy Trigger Finger Ukrainians, которая занималась размещением патриотической рекламы на билбордах вблизи границы с оккупированным Крымом.

Противостояние с силовыми структурами региона

Неотъемлемой частью борьбы Гандзюк против местных проявлений сепаратизма стал ее конфликт с правоохранительными органами Херсонской области. Активистка неоднократно и жестко обвиняла силовые структуры в бездеятельности по данной проблеме, в недостаточных усилиях по расследованию нападений на херсонских активистов, а также в коррумпированности.

В 2017 году начальник управления защиты экономики департамента Нацполиции в Херсонской области Артем Антощук судился с Гандзюк после того, как она обвинила его в требовании взяток от чиновников горсовета.

«Для управления защиты экономики аксиоматично, что городские власти воруют бюджетные деньги в количестве 30% от всего. По версии Артема [Антощука], они распределяются между нами пропорционально. Но вы не думайте, что Артема волнует безобразие в виде предполагаемого хищения средств. Артем настойчиво просит свои 3%. Артем достал уже их просить. Пока эти 3% ему не отдадут, он угрожает затаскать по допросам в левых делах всех, кто не платит дань», — рассказала Гандзюк, которая занимала должность управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета.

Антощук подал иск против Гандзюк о защите чести и достоинства, однако суд отклонил большинство его требований и обвинения.

В июле 2018 года Гандзюк критиковала силовиков за бездеятельность в расследовании покушения на своего коллегу, журналиста-расследователя Сергея Никитенко.

«32 дня понадобилось херсонским мусорам, чтобы выяснить, что Сергей журналист. Я не шучу. 32 (тридцать два). Теперь следствие вышло на новый виток поиска преступников: ищет в фейсбуке свидетелей происшествия, — саркастично писала Гандзюк на своей странице в Facebook, — Думаю, к 3019 году можно будет назначить виновным какого-то наркомана, потому что в том, что вы там кого-то серьезно ищете, никто в трезвом уме не верит».

А в апреле 2018 года Гандзюк обнародовала информацию о том, что около 200 «журналистов» с фейковыми удостоверениями получили в областной полиции разрешения на травматическое и газовое оружие в 2014—2018 годах.

Волонтерская деятельность

Екатерина Гандзюк была также известна своей многосторонней волонтерской активностью. Она обширно сотрудничала с ООН — к примеру, в 2012 году работала в проекте Программы развития ООН, связанной с организацией футбольного волонтерства для развития молодежи региона. В рамках этого проекта Гандзюк занималась развитием спорта в сельских регионах Херсонской области, работая со школьниками и школьными учителями физкультуры.

Кроме того, с началом войны на Донбассе Гандзюк участвовала в программах помощи переселенцам с востока Украины. Она работала помощницей по вопросам правовой защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, а также организовывала кампании по сбору средств для детей переселенцев.