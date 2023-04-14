Имитируют «борьбу с ВСУ». Зачем оккупанты роют траншеи на территории Крыма и чья это военная задумка — объясняет эксперт 14 апреля, 15:43 Траншеи и фортификационные сооружения, построенные оккупантами на территории Крыма, 12 марта 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Часть военного руководства РФ решила изобразить борьбу против Украины тем, что развернули строительство фортификационных сооружений на территории временно оккупированного Крыма, вдали от фронта, рассказал Radio NV Максим Паламарчук, эксперт Национального института стратегических исследований.

«Любая фортификация лучше ее отсутствия, но здесь уже вопрос соразмерности. Глядя на потенциал даже поставки тех катеров, которые обещали Соединенные Штаты, то явно возможна высадка каких-то диверсионных групп, возможно вспомогательного десанта, но не какой-то [десантной операции] стратегического характера ради которой следует делать такие приготовления», — сказал эксперт.

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По мнению Паламарчука, подобные действия скорее фиксируют то, что определенные чиновники из военного руководства окупантов решили изобразить «борьбу против Украины» подальше от фронта.

«Учитывая, как пишут эксперты, там размещают не только фортификационные укрепления, там размещают также и артиллерию и личный состав для защиты — у меня возникает определенный вопрос, что кто-то в российском военном руководстве нашел возможность не ехать на фронт, а «бороться с Украиной» на крымских пляжах, что конечно безопаснее, чем где-то под Бахмутом", - резюмировал он.

В оккупированном Крыму россияне активно обустраивают оборону, сделав полуостров одной из наиболее укрепленных территорий в зоне боевых действий. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, которые проанализировала The Washington Post.

Как пишет газета, оборонные сооружения появились в Крыму всего через несколько недель на фоне новостей о возможном контрнаступлении украинской армии. Спутниковые снимки свидетельствуют, что некоторые из них оккупанты построили в считанные дни.

Ранее постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова.

Еще осенью 2022 года, на фоне заявлений властей Украины об освобождении Крыма, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.

