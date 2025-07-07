Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, объяснил NV, каким был бы правильный путь Трампа по отношению к Москве, и что заставит американского президента двигаться по нему.

Президент США Дональд Трамп сейчас имеет достаточно оснований, чтобы жестко надавить на российского диктатора.

Об этом в интервью NV заявил Джон Хербст, бывший посол США в Украине.

«Трампу было бы очень легко это сделать, указав на то, сколько раз он давал Путину шанс двигаться в правильном направлении, указав на то, что Россия и Иран чрезвычайно тесно сотрудничают», — считает дипломат.

Хербст добавил, что в течение десятилетий Иран был ответственным за операции, в результате которых погибли сотни американцев. И без поддержки России Иран не смог бы провести некоторые из этих операций.

Кроме этого фактора, США также может указать на то, что Россия постоянно называет их своим главным врагом.

«Трамп мог бы это [надавить на Путина] сделать очень легко. Но есть что-то внутри него, что мешает ему это увидеть, — считает экс-посол. — Однако политика его собственного положения здесь может в конечном итоге подтолкнуть его в этом направлении».

Если Трамп пойдет «правильным путем», считает Хербст, то он начнет давить на Путина.