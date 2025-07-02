Сейчас США, как и все страны блока, заинтересованы, чтобы Североатлантический альянс оставался сильным, считает руководитель эстонской дипломатии.

Статья 5 договора НАТО, где нападение на одну страну НАТО является нападением на всех, сработает в случае российской агрессии против представителей Альянса.

Об этом Маргус Цахкна, глава эстонского министерства иностранных дел, заявил в интервью NV на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня.

«Я только что вернулся со встречи, где Трамп очень четко заявил, что США остаются преданными НАТО, потому что он видит, что Европа — особенно наш регион — делает очень много. Поэтому я уверен, что США в НАТО, и Статья 5 действует — если возникнет необходимость. Есть разные трактовки, но я только что был на встрече, после которой у меня не осталось сомнений», — сказал он.

По словам министра, все страны блока, так же как и США, «заинтересованы, чтобы НАТО оставалось сильным, и действовала Статья 5 — один за всех, все за одного».

«Она дает силу и самим США. Поэтому я не спекулирую на тему „а что, как“ [если США откажутся действовать по статье 5 в случае нападения РФ], потому что уверен: она сработает. И мы должны выполнять свою часть, и мы делаем это очень активно», — добавил эстонский дипломат.