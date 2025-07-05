Темная сторона Трампа. Экс-посол США в Украине Хербст об истоках бессмысленных идей Белого дома, невеждах в его коридорах, Patriot и санкциях

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, откровенно в интервью NV объясняет, почему Дональд Трамп обвиняет предшественника в войне, откуда появилась его приверженность к Путину, и что в конце концов заставит его давить на Россию.

Президент США Дональд Трамп продолжает процесс публичной трансформации своих взглядов на войну РФ против Украины.

После последнего телефонного разговора с российским диктатором он назвал полномасштабное вторжение «войной Байдена» и добавил, что не хочет слишком вмешиваться в этот конфликт. В то же время он также признал, что был разочарован разговором с Путиным, в котором он увидел, что российский лидер не хочет останавливаться в войне.

Аккомпанементом этим словам служил самый мощный за все время большой войны обстрел Киева российскими дронами и различными ракетами.

Американский лидер уже второй раз описывает свое разочарование хозяином Кремля, но продолжает тормозить внедрение санкций против РФ и воздерживаться от любых решительных действий в направлении наказания Москвы.

Параллельно Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов американских вооружений, включая сверхважные ракеты к зенитному комплексу Patriot.

А уже 4 июля, когда Киев стоял в дыму пожаров, вызванных воздушной атакой оккупантов, состоялся разговор между Трампом и президентом Владимиром Зеленским. После него глава украинского государства назвал своего собеседника «очень информированным». Как впоследствии написало агентство Reuters со ссылкой на источники, после нее появились надежды на возобновление поставок ракет для Patriot Киеву. Да и сам Трамп позже сообщил, что США продолжат помогать Украине, а Patriot нужен украинцам для обороны и он рассматривает возможности поставки самих этих комплексов ВСУ. «Я не хочу видеть, как убивают людей», — добавил хозяин Белого дома.

Однако он все равно не смог четко сказать, будут ли введены жесткие санкции против РФ.

Что стоит за противоречивыми заявлениями президента США Дональда Трампа — раздвоенность подходов или политическая игра? Почему он окружает себя людьми, которые не осознают угрозу со стороны России? И может ли ситуация с поддержкой Украины измениться?

На эти и другие вопросы NV ответил Джон Хербст, опытный американский дипломат, который 31 год служил офицером по иностранным службам в Государственном департаменте США, и также был послом США в Украине с 2003 по 2006 год.

— Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет быть слишком втянутым в российско-украинскую войну, назвав ее «войной Байдена». Как толковать такие заявления?