Оба находились в вертолете. В Броварах погибли министр Монастырский и его заместитель Енин. Что дальше будет с МВД — интервью с Фесенко

18 января, 15:16
Эксклюзив NV
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Во время падения вертолета в Броварах погибли министр Монастырский и его заместитель Енин (Фото:Коллаж NV/МВД/МИД)

Во время падения вертолета в Броварах погибли министр Монастырский и его заместитель Енин (Фото:Коллаж NV/МВД/МИД)

Автор: Власта Лазур

Временного исполняющего обязанности министра внутренних дел изберут сегодня на внеочередном заседании правительства.

Вместе с Денисом Монастырским во время падения вертолета погиб и его первый заместитель — Евгений Енин, который должен был занять этот пост. Поэтому впереди сложные кадровые решения, считает политолог Владимир Фесенко.

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Пошатнется ли стабильность института, политолог рассказал в интервью Radio NV.

https://www.youtube.com/watch?v=5sKsOrLkL0Q

— На борту одновременно находились и министр, и его первый заместитель. Оба погибли. Будет ли это влиять на институт, не поколеблется ли стабильность института в частности?

— Некоторые риски, безусловно, есть, но надо понимать: МВД — большая структура. Енин как первый заместитель был скорее политическим заместителем. Напомню, он работал и в МИДе, и в других структурах, в системе правоохранительных органов. Я потому сказал бы, что он был политическим заместителем. Есть руководство отдельных институтов, например, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и т.д.

Да, произошла трагедия. Прежде всего, соболезнования всем семьям погибших, к сожалению, трагическая неделя для нас выдалась.

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Безусловно, сейчас возникает непростая кадровая проблема для руководства страны. Я думаю, что из этой трагедии нужно сделать выводы, вы правильно обратили внимание.

Правило к нам пришло из-за границы. В Штатах и многих европейских странах это правило действует. Насколько я помню, в Советском Союзе оно тоже было. Когда невозможно, чтобы какая-то поездка, заграничный визит [совершались] пребыванием в одном самолете политического руководства, чтобы не было там одновременно первого лица и человека, который должен его замещать. Когда были трагические события 11 сентября 2001 года в США, сразу же разделили президента США и вице-президента [в поездках].

Есть ли такая служебная инструкция по министрам, чтобы не было одновременно в самолете или вертолете министра и первого заместителя — мне трудно сказать, нужно спрашивать представителей исполнительной власти. Желательно, на мой взгляд, чтобы это было. Поэтому выводы нужно сделать.

Я думаю, что сейчас руководство страны должно четко требовать, чтобы не было таких ситуаций в других ведомствах, особенно тех, которые причастны к организации обороны страны. МВД — это тоже часть нашего оборонного комплекса.

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И сейчас нужно, думаю, срочно определиться, кто будет исполнять обязанности министра, а дальше — кто официально будет новым министром внутренних дел, потому что его кандидатуру нужно будет утвердить в Верховной Раде.

Но не думаю, что сейчас работа МВД как-то будет дестабилизирована. Все же надо отдать должное: война доказала, что у нас не такое слабое государство и не такие слабые государственные институты, как многим из нас казалось.

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МВД — это ведомство, где работа была налажена. Это сложный комплексный механизм. Там есть отдельные звенья, которые работают достаточно автономно, министр был координатором. Есть Национальная полиция — автономное звено, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и т.д. Поэтому я думаю, что дестабилизации не будет.

Но, безусловно, сейчас нужно максимально быстро решить кадровые вопросы, учитывая эти трагические обстоятельства.

— У меня напросилась аналогия, когда произошла авиакатастрофа, где на борту самолета находился польский президент. Там тоже погибло все руководство.

— Не все, но значительная часть руководства, да. Вы правильно об этом напомнили. Такие трагедии происходили не только у нас, где-то и в гораздо больших масштабах. Там некоторых других руководителей не было, но все равно очень значительная доля высшего политического руководства Польши [погибла].

В авиации есть закономерность, трагическая мудрость, что правила пишутся кровью. Когда вследствие таких трагических ситуаций определяются правила безопасности, что нельзя делать или что нужно делать заблаговременно, чтобы не возникало каких-то трагических ситуаций.

Так что это урок на будущее.

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Но мы не знаем, почему это произошло, почему они вместе были на вертолете. На будущее действительно желательно избегать таких ситуаций. Но на сегодняшний день, я думаю, Министерство будет работать, просто нужно максимально быстро определить, кто будет выполнять хотя бы в ближайшее время обязанности министра.

— Назначить исполняющего обязанности должны уже прямо сегодня, в считанные часы? И буквально за день-два назначать министра? Верховная Рада должна собраться и назначить?

— Желательно, да. В условиях войны нельзя затягивать такие кадровые решения, потому что МВД, как я уже отметил, — это важная составляющая нашего оборонного комплекса, Сил обороны Украины. Речь идет о целом ряде подразделений, связанных с организацией сопротивления российской агрессии как на фронте (Национальная гвардия), так и в тылу.

И Национальная полиция, мы знаем, тоже очень тесно сотрудничает с территориальной обороной. Поэтому действительно нужно быстро определиться.

Есть несколько заместителей у министра внутренних дел, учитывая сложную и обширную структуру Министерства. Поскольку первый заместитель погиб, один из заместителей должен исполнять обязанности.

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А вот кто будет новым министром — вопрос открытый. Один из заместителей может претендовать на должность министра, такое часто происходит.

У нас в должности министра внутренних дел несколько раз были очень мощные политические фигуры. [Арсен] Аваков был рекордсменом пребывания в должности министра, Монастырский был политическим назначенцем. Он был руководителем профильного комитета в Верховной Раде, был знаком с работой ведомства, поэтому был назначен.

Сейчас мне трудно даже сказать, [кого назначат]. Надо сейчас смотреть, что разные источники говорят, кто именно это может быть. Я думаю, готовой кандидатуры сегодня нет.

Но здесь вопрос. [Это будет] или администратор — человек, имеющий опыт работы в МВД, возможно, в Национальной полиции и, безусловно, имеющий доверие со стороны политического руководства страны. Или это тоже может быть политический назначенец, потому что должность министра — это политическая должность. Это сейчас тоже вопрос открытый.

https://www.youtube.com/watch?v=QCDGMPDHbl8

— Я помню первый брифинг Дениса Монастырского, когда он стал министром. Все тогда обратили внимание, что он был не то чтобы расстроен, но радостью тоже как-то не отличился. И говорил, что пошел на эту жертву, не помню дословно. Вы помните этот момент?

— Не был на этой пресс-конференции, не смотрел ее, поэтому в этот момент я не помню.

Но я точно знаю, что Денис Монастырский был главным претендентом на этот пост, когда стало очевидно, что Авакова увольняют.

Одна из наших традиций. Когда происходит замена кого-то из министров, кто претенденты? Либо кто-то из заместителей, либо, как правило, руководитель профильного парламентского комитета. Денис Монастырский как раз был руководителем соответствующего парламентского комитета, был тесно связан с работой ведомства, работал с руководителями. Поэтому для него было меньше времени на адаптацию.

Ведомство очень сложное, разнопрофильное, поэтому здесь опыт, понимание структур, задач этого ведомства очень важно. И человек должен иметь и административный опыт, навыки мощного сильного руководителя, потому что очень разные звенья.

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После отставки Авакова было понятно, что Монастырский — кандидат № 1. Такую ситуацию я сейчас пока не вижу, поэтому и говорю, что это будет непростой кадровый вопрос для Офиса президента и Кабинета министров.

— Нашла эту цитату из первого брифинга Монастырского в качестве министра: «Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Я человек, который шел с президентом в команде, я руководитель профильного комитета Рады и человек, по мнению президента, который сможет возглавить это направление».

Сейчас руководитель профильного комитета в Верховной Раде — депутат от Слуги народа Сергей Ионушас. У меня есть сомнения в том, что назначат его. Он юрист, опытный юрист, несколько лет назад входил в круг людей, близких президенту. Но думаю, что вряд ли будут смотреть в его сторону, хотя все может быть, не знаю.

— В свое время, напомню, господин Ионушас был одним из претендентов на должность генпрокурора, поэтому этот вариант следует иметь в виду, если будет политическое назначение.

Но учитывая условия войны, не исключаю, что будет кто-то из людей уже с боевым опытом или из руководителей профильных структур системы МВД. Для того чтобы это Министерство работало как боевое министерство, как составляющая часть нашего сопротивления, наших сил обороны.

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— Какую роль Министерство внутренних дел играло во время войны? Есть ли основания полагать, что это могла быть диверсия, потому что Министерство внутренних дел, возможно, играло какую-то мощную роль во время войны и это каким-то образом мешало России?

— Мы не можем исключать версии о диверсии, потому что мы знаем информацию о покушениях и на жизнь Президента Украины. Была информация, что покушались и на жизнь Дениса Монастырского как руководителя МВД. В прошлом году была информация, что такие покушения были, как и покушения на руководство других оборонных ведомств, в частности, на руководителя военной разведки неоднократно предпринимались попытки покушения. Поэтому да, эта версия есть.

Другое дело, что сообщают о сложных погодных условиях, тумане, это тоже нужно принимать во внимание. Это одна из типичных ситуаций, к сожалению, предпосылка для трагических ситуаций с вертолетами. Сложные, плохие погодные условия тоже нельзя исключать. Вот две главные версии, на мой взгляд.

Ведомство очень важное. Мы упоминали Национальную гвардию, Национальную полицию, потому что она сотрудничает с территориальной обороной, пограничники. Это автономные ведомства, но они все же связаны между собой. И система чрезвычайных ситуаций важна в тылу, мы это видим. Трагедия в Днепре лишний раз показала, насколько важно сейчас это ведомство, одно из ключевых в условиях войны в тылу, особенно после таких ракетных атак, которые у нас регулярно происходят со стороны России. Да и на фронте активно работает.

Поэтому практически все структурные подразделения МВД чрезвычайно важны в условиях войны. Безусловно, главная ответственность и главная нагрузка на Вооруженные силы Украины, структуры Министерства обороны, но я бы на второе место поставил МВД, учитывая разнопрофильные подразделения в этом ведомстве. Так что диверсию исключать нельзя.

Теги:   Нацгвардия Украины Интервью NV МВД Украины Госпогранслужба Украины ГСЧС Владимир Фесенко Евгений Енин Радио NV Денис Монастырский Сергей Ионушас

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