Оба находились в вертолете. В Броварах погибли министр Монастырский и его заместитель Енин. Что дальше будет с МВД — интервью с Фесенко 18 января, 15:16 Эксклюзив NV Во время падения вертолета в Броварах погибли министр Монастырский и его заместитель Енин (Фото:Коллаж NV/МВД/МИД)

Временного исполняющего обязанности министра внутренних дел изберут сегодня на внеочередном заседании правительства.

Вместе с Денисом Монастырским во время падения вертолета погиб и его первый заместитель — Евгений Енин, который должен был занять этот пост. Поэтому впереди сложные кадровые решения, считает политолог Владимир Фесенко.

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Пошатнется ли стабильность института, политолог рассказал в интервью Radio NV.

— На борту одновременно находились и министр, и его первый заместитель. Оба погибли. Будет ли это влиять на институт, не поколеблется ли стабильность института в частности?

— Некоторые риски, безусловно, есть, но надо понимать: МВД — большая структура. Енин как первый заместитель был скорее политическим заместителем. Напомню, он работал и в МИДе, и в других структурах, в системе правоохранительных органов. Я потому сказал бы, что он был политическим заместителем. Есть руководство отдельных институтов, например, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и т.д.

Да, произошла трагедия. Прежде всего, соболезнования всем семьям погибших, к сожалению, трагическая неделя для нас выдалась.

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Безусловно, сейчас возникает непростая кадровая проблема для руководства страны. Я думаю, что из этой трагедии нужно сделать выводы, вы правильно обратили внимание.

Правило к нам пришло из-за границы. В Штатах и многих европейских странах это правило действует. Насколько я помню, в Советском Союзе оно тоже было. Когда невозможно, чтобы какая-то поездка, заграничный визит [совершались] пребыванием в одном самолете политического руководства, чтобы не было там одновременно первого лица и человека, который должен его замещать. Когда были трагические события 11 сентября 2001 года в США, сразу же разделили президента США и вице-президента [в поездках].

Есть ли такая служебная инструкция по министрам, чтобы не было одновременно в самолете или вертолете министра и первого заместителя — мне трудно сказать, нужно спрашивать представителей исполнительной власти. Желательно, на мой взгляд, чтобы это было. Поэтому выводы нужно сделать.

Я думаю, что сейчас руководство страны должно четко требовать, чтобы не было таких ситуаций в других ведомствах, особенно тех, которые причастны к организации обороны страны. МВД — это тоже часть нашего оборонного комплекса.

И сейчас нужно, думаю, срочно определиться, кто будет исполнять обязанности министра, а дальше — кто официально будет новым министром внутренних дел, потому что его кандидатуру нужно будет утвердить в Верховной Раде.

Но не думаю, что сейчас работа МВД как-то будет дестабилизирована. Все же надо отдать должное: война доказала, что у нас не такое слабое государство и не такие слабые государственные институты, как многим из нас казалось.

МВД — это ведомство, где работа была налажена. Это сложный комплексный механизм. Там есть отдельные звенья, которые работают достаточно автономно, министр был координатором. Есть Национальная полиция — автономное звено, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и т.д. Поэтому я думаю, что дестабилизации не будет.

Но, безусловно, сейчас нужно максимально быстро решить кадровые вопросы, учитывая эти трагические обстоятельства.

— У меня напросилась аналогия, когда произошла авиакатастрофа, где на борту самолета находился польский президент. Там тоже погибло все руководство.

— Не все, но значительная часть руководства, да. Вы правильно об этом напомнили. Такие трагедии происходили не только у нас, где-то и в гораздо больших масштабах. Там некоторых других руководителей не было, но все равно очень значительная доля высшего политического руководства Польши [погибла].

В авиации есть закономерность, трагическая мудрость, что правила пишутся кровью. Когда вследствие таких трагических ситуаций определяются правила безопасности, что нельзя делать или что нужно делать заблаговременно, чтобы не возникало каких-то трагических ситуаций.

Так что это урок на будущее.

Но мы не знаем, почему это произошло, почему они вместе были на вертолете. На будущее действительно желательно избегать таких ситуаций. Но на сегодняшний день, я думаю, Министерство будет работать, просто нужно максимально быстро определить, кто будет выполнять хотя бы в ближайшее время обязанности министра.

— Назначить исполняющего обязанности должны уже прямо сегодня, в считанные часы? И буквально за день-два назначать министра? Верховная Рада должна собраться и назначить?

— Желательно, да. В условиях войны нельзя затягивать такие кадровые решения, потому что МВД, как я уже отметил, — это важная составляющая нашего оборонного комплекса, Сил обороны Украины. Речь идет о целом ряде подразделений, связанных с организацией сопротивления российской агрессии как на фронте (Национальная гвардия), так и в тылу.

И Национальная полиция, мы знаем, тоже очень тесно сотрудничает с территориальной обороной. Поэтому действительно нужно быстро определиться.

Есть несколько заместителей у министра внутренних дел, учитывая сложную и обширную структуру Министерства. Поскольку первый заместитель погиб, один из заместителей должен исполнять обязанности.

А вот кто будет новым министром — вопрос открытый. Один из заместителей может претендовать на должность министра, такое часто происходит.

У нас в должности министра внутренних дел несколько раз были очень мощные политические фигуры. [Арсен] Аваков был рекордсменом пребывания в должности министра, Монастырский был политическим назначенцем. Он был руководителем профильного комитета в Верховной Раде, был знаком с работой ведомства, поэтому был назначен.

Сейчас мне трудно даже сказать, [кого назначат]. Надо сейчас смотреть, что разные источники говорят, кто именно это может быть. Я думаю, готовой кандидатуры сегодня нет.

Но здесь вопрос. [Это будет] или администратор — человек, имеющий опыт работы в МВД, возможно, в Национальной полиции и, безусловно, имеющий доверие со стороны политического руководства страны. Или это тоже может быть политический назначенец, потому что должность министра — это политическая должность. Это сейчас тоже вопрос открытый.

— Я помню первый брифинг Дениса Монастырского, когда он стал министром. Все тогда обратили внимание, что он был не то чтобы расстроен, но радостью тоже как-то не отличился. И говорил, что пошел на эту жертву, не помню дословно. Вы помните этот момент?

— Не был на этой пресс-конференции, не смотрел ее, поэтому в этот момент я не помню.

Но я точно знаю, что Денис Монастырский был главным претендентом на этот пост, когда стало очевидно, что Авакова увольняют.

Одна из наших традиций. Когда происходит замена кого-то из министров, кто претенденты? Либо кто-то из заместителей, либо, как правило, руководитель профильного парламентского комитета. Денис Монастырский как раз был руководителем соответствующего парламентского комитета, был тесно связан с работой ведомства, работал с руководителями. Поэтому для него было меньше времени на адаптацию.

Ведомство очень сложное, разнопрофильное, поэтому здесь опыт, понимание структур, задач этого ведомства очень важно. И человек должен иметь и административный опыт, навыки мощного сильного руководителя, потому что очень разные звенья.

После отставки Авакова было понятно, что Монастырский — кандидат № 1. Такую ситуацию я сейчас пока не вижу, поэтому и говорю, что это будет непростой кадровый вопрос для Офиса президента и Кабинета министров.

— Нашла эту цитату из первого брифинга Монастырского в качестве министра: «Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Я человек, который шел с президентом в команде, я руководитель профильного комитета Рады и человек, по мнению президента, который сможет возглавить это направление».

Сейчас руководитель профильного комитета в Верховной Раде — депутат от Слуги народа Сергей Ионушас. У меня есть сомнения в том, что назначат его. Он юрист, опытный юрист, несколько лет назад входил в круг людей, близких президенту. Но думаю, что вряд ли будут смотреть в его сторону, хотя все может быть, не знаю.

— В свое время, напомню, господин Ионушас был одним из претендентов на должность генпрокурора, поэтому этот вариант следует иметь в виду, если будет политическое назначение.

Но учитывая условия войны, не исключаю, что будет кто-то из людей уже с боевым опытом или из руководителей профильных структур системы МВД. Для того чтобы это Министерство работало как боевое министерство, как составляющая часть нашего сопротивления, наших сил обороны.

— Какую роль Министерство внутренних дел играло во время войны? Есть ли основания полагать, что это могла быть диверсия, потому что Министерство внутренних дел, возможно, играло какую-то мощную роль во время войны и это каким-то образом мешало России?

— Мы не можем исключать версии о диверсии, потому что мы знаем информацию о покушениях и на жизнь Президента Украины. Была информация, что покушались и на жизнь Дениса Монастырского как руководителя МВД. В прошлом году была информация, что такие покушения были, как и покушения на руководство других оборонных ведомств, в частности, на руководителя военной разведки неоднократно предпринимались попытки покушения. Поэтому да, эта версия есть.

Другое дело, что сообщают о сложных погодных условиях, тумане, это тоже нужно принимать во внимание. Это одна из типичных ситуаций, к сожалению, предпосылка для трагических ситуаций с вертолетами. Сложные, плохие погодные условия тоже нельзя исключать. Вот две главные версии, на мой взгляд.

Ведомство очень важное. Мы упоминали Национальную гвардию, Национальную полицию, потому что она сотрудничает с территориальной обороной, пограничники. Это автономные ведомства, но они все же связаны между собой. И система чрезвычайных ситуаций важна в тылу, мы это видим. Трагедия в Днепре лишний раз показала, насколько важно сейчас это ведомство, одно из ключевых в условиях войны в тылу, особенно после таких ракетных атак, которые у нас регулярно происходят со стороны России. Да и на фронте активно работает.

Поэтому практически все структурные подразделения МВД чрезвычайно важны в условиях войны. Безусловно, главная ответственность и главная нагрузка на Вооруженные силы Украины, структуры Министерства обороны, но я бы на второе место поставил МВД, учитывая разнопрофильные подразделения в этом ведомстве. Так что диверсию исключать нельзя.