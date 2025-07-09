Закупки топлива для ВСУ. ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны, который нанес государству ущерб на более 340 млн грн

Работники Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя департамента Министерства обороны , который отвечал за закупки и обеспечение ресурсами. Из-за служебной халатности чиновника государство понесло убытки на 340 миллионов гривен.

Об этом в среду, 9 июля, сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, летом 2023 года бывший чиновник заключил 19 договоров на закупку топлива, масел и нефти для военной техники на общую сумму 2 миллиарда гривен.

Как установили правоохранители, он безосновательно включил в стоимость товаров налог на добавленную стоимость, из-за чего государство потеряло более 340 миллионов гривен.

Бывшему чиновнику уже сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как отметили в ГБР, чиновник уже возместил почти 330 млн грн.

В сентябре 2024 года правоохранители объявили о подозрении его предшественнику, который по похожей схеме нанес государству ущерб почти на 1,2 миллиарда гривен.

4 июля 2025 года следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему временному руководителю Департамента государственных закупок и поставок ресурсов Минобороны. Его действия, по данным следствия, нанесли государству ущерб на более чем 2 миллиарда гривен.

Ему инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и подделку официальных документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины).