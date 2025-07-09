Закупки топлива для ВСУ. ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны, который нанес государству ущерб на более 340 млн грн
Правоохранители разоблачили бывшего чиновника Минобороны (Фото: mil.gov.ua)
Работники Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя департамента Министерства обороны, который отвечал за закупки и обеспечение ресурсами. Из-за служебной халатности чиновника государство понесло убытки на 340 миллионов гривен.
Об этом в среду, 9 июля, сообщила пресс-служба ГБР.
По данным следствия, летом 2023 года бывший чиновник заключил 19 договоров на закупку топлива, масел и нефти для военной техники на общую сумму 2 миллиарда гривен.
Как установили правоохранители, он безосновательно включил в стоимость товаров налог на добавленную стоимость, из-за чего государство потеряло более 340 миллионов гривен.
Бывшему чиновнику уже сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Как отметили в ГБР, чиновник уже возместил почти 330 млн грн.
В сентябре 2024 года правоохранители объявили о подозрении его предшественнику, который по похожей схеме нанес государству ущерб почти на 1,2 миллиарда гривен.
4 июля 2025 года следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему временному руководителю Департамента государственных закупок и поставок ресурсов Минобороны. Его действия, по данным следствия, нанесли государству ущерб на более чем 2 миллиарда гривен.
Ему инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и подделку официальных документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины).
- «Ответственность Умерова». Имеем «пропасть» с поставками дронов на фронт, это последствия недальновидных решений — разговор с Берлинской
- «Коррупция — не самая большая проблема». Как Минобороны вобрало в себя худшее — и от гражданских, и от военных — разговор NV с Гудименко
- «Таким темпом мы не выиграем войну». Что не так с Умеровым, которого защищает Ермак, и закупками оружия, в том числе антишахедного — Дарья Каленюк