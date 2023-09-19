«Спрос на изменения огромный». Топ-чиновников Офиса президента Зеленского продолжают обвинять в коррупции — Reuters 19 сентября, 21:07 Сюжет Справа глава Офиса президента Андрей Ермак, слева его заместитель Олег Татаров (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Топ-чиновников из офиса президента Владимира Зеленского продолжают обвинять в коррупции. Также во время войны возник ряд коррупционных скандалов, из-за которых уволили десятки чиновников, пишет издание Reuters.

Обвинения бывшего гендиректора Укрбуда

В статье говорится о том, что журналисты пообщалось с бывшим гендиректором Укрбуда Олегом Майбородой. Тот рассказал, что хранил пачки долларовых купюр в сейфе, который стоял за его рабочим столом. Эти деньги, по его словам, были предназначены для подкупа государственных служащих для утверждения строительных проектов, а их передачей занимался на тот момент адвокат Олег Татаров, который сейчас является заместителем главы ОП Андрея Ермака.

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«Татаров решал все вопросы с правоохранительными органами», — заявил Майборода журналистам в Вене, куда он выехал, чтобы избежать уголовного преследования в Украине за вероятное участие в коррупционных схемах Укрбуда.

Майборода утверждает, что Татаров занимался передачей взяток с 2014 по 2019 год и был идеальным посредником, благодаря тому, что имел контакты с полицией, судами и прокуратурой.

«Он давал им деньги, поэтому эти договоренности выполнялись», — заявил бывший гендиректор Укрбуда.

Агентство отмечает, что слова Майбороды могут снова разжечь спор, который преследует президента Владимира Зеленского даже во время войны: политические оппоненты и антикоррупционные активисты утверждают, что влиятельные люди защитили Татарова от судебного преследования.

Майборода не предоставил журналистам доказательств своих слов. Однако в организации взяточничества Татарова обвиняли и антикоррупционные органы. Дело против него закрыли в апреле 2022 года из-за процессуальных оснований, напоминает Reuters.

Татаров не был осужден ни за одно преступление и свою вину отрицает. Он заявил, что те, кто его обвиняет, пытаются сводить политические счеты.

Президент Зеленский в декабре 2020 года заявлял журналу Фокус, что в его администрации нет места коррупции.

«Хочу подчеркнуть: если тех, кто работает со мной, подозревают в коррупции, то этих людей уволят. А я таких примеров в своем Офисе еще не видел», — заявлял он тогда.

В то же время, на подробные вопросы для статьи Reuters ни Зеленский, ни Татаров не ответили.

Борьба с коррупцией в Украине

Некоторые ставят под сомнение приверженность Зеленского выполнению своего обещания бороться со взяточничеством, отмечает Reuters.

Согласно последнему обзору Transparency International за 2022 год, только Россия была признана более коррумпированной в Европе, чем Украина. Однако миллиарды долларов помощи, предназначенные для правительства Зеленского, а также амбиции Украины присоединиться к Европейскому Союзу, свидетельствуют о том, что она серьезно относится к борьбе с коррупцией, отмечает агентство.

В июньском отчете Международный валютный фонд заявил, что доноры и иностранные инвесторы должны увидеть реформы для улучшения управления, прозрачности и борьбы с коррупцией «безотлагательно». В оценке шансов Украины на членство в ЕС, опубликованной в июне 2022 года, Европейская комиссия назвала коррупцию «серьезным вызовом, который требует постоянного внимания».

Недавний соцопрос, обнародованный 11 сентября, показал, что 78% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве. Связанный опрос показал, что 55% считают, что военная помощь Запада должна зависеть от борьбы с коррупцией.

В январе Зеленский уволил более 10 высокопоставленных чиновников из-за публичных обвинений в коррупции, а в этом месяце — министра обороны Алексея Резникова — после серии обвинений украинских СМИ в том, что Минобороны закупает товары по завышенной цене, которые сам Резников называл ложными.

В то же время Татаров свою должность сохранил. Источники Reuters утверждают, что он является важной фигурой, которая помогает Зеленскому контролировать разветвленные органы безопасности и правоохранительные органы Украины. С 2020 года он является советником президента по вопросам правоохранительных и силовых структур.

«Татаров стал символом толерантности Зеленского к коррупции в его ближайшем окружении», — писала газета Kyiv Independent в начале этого года, ссылаясь на обвинения во взяточничестве.

«Если Зеленский не избавится от Татарова, его не будут воспринимать как серьезного участника очистки страны от коррупции», — заявила Reuters исполнительный директор общественной организации Украинский центр противодействия коррупции Дарья Каленюк. По ее словам, в условиях здоровой демократии любой чиновник, обвиненный в коррупции, должен быть отстранен от должности до оправдания.

Между тем сторонники Татарова считают его «жертвой собственной эффективности» как главного представителя Зеленского в правоохранительных органах.

«Они попытаются сделать все возможное, чтобы сбить этого парня, потому что он — острие копья», — сказал Никола Мирто, итальянский предприниматель и бывший клиент Татарова. Мирто утверждает, что Татаров вызвал гнев могущественных интересов, поддерживая украинскую антикоррупционную борьбу с олигархами.

Путь Татарова во власть

Reuters напоминает, что Татаров был государственным чиновником еще во времена президентства Виктора Януковича, тогда он утверждал на пресс-конференции, что некоторые из погибших на Майдане в начале 2014 года были ранены в затылок, что якобы свидетельствовало, «что выстрелы были где-то рядом, со стороны лиц, которые были среди протестующих». Доказательств этого утверждения он не предоставил.

В 2020 году Татаров заявлял украинским СМИ, что все его брифинги базировались на «информации из материалов уголовных дел» и высказывать собственное мнение он не мог. На вопрос Reuters по этому поводу он не ответил.

После бегства Януковича Татаров занялся частной адвокатской практикой и стал юрисконсультом строительной компании, входящей в состав госкорпорации Укрбуд. Тогдашний глава корпорации Укрбуд Максим Микитась в заявлении Reuters сказал, что ни один из ресурсов государственной корпорации не использовался частной компанией, которую он опосредованно контролирует.

Майборода утверждает, что Микитась использовал Татарова для сложных задач, в том числе для дачи взятки от имени ООО Укрбуд Девелопмент. Он заявил, что ранее получал регулярные указания от Микитася передавать Татарову суммы наличных и обвинил экс-главу Укрбуда в «ложных показаниях» и том, что он ведет себя, «как загнанное в угол животное», после того, как его обвинили в коррупции. По его словам, контакты и влияние Татарова «очень преувеличены».

По словам Майбороды, Татаров встречался со своими контактами вдали от офиса и использовал зашифрованные программы для общения.

«Он знал о правоохранительных органах и предупреждал нас быть осторожными, не говоря почти ничего по телефону», — сказал Майборода Reuters.

По его словам, Татаров либо сам забирал наличные, либо посылал для этого водителя. Майборода сказал, что деньги были учтены как расходы на строительство. Он показал журналистам список взяток, зафиксированный в электронной таблице, на общую сумму 1,8 миллиона долларов, уплаченных Татаровым. Также он показал три подписанных кассовых чека, которые соответствовали записям в списке. Майборода утверждает, что чеки подписал Татаров, а список взяток — со счетов Укрбуд Девелопмент. Reuters не смогло независимо проверить это.

Журналисты отправили квитанции Микитасю и Татарову. Микитась заявил, что это подделка, а Татаров не ответил.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что эксперты должны изучить материалы, чтобы их проверить.

Татаров в команде Зеленского и закрытие дела против него

Зеленский назначил Татарова советником по вопросам правоохранительных и силовых структур в августе 2020 года. Президент заявил, что было бы несправедливо причислять всех чиновников, которые работали при Януковиче, к представителям старой гвардии.

«Главное, чтобы человек был честным», — сказал Зеленский журналистам через несколько дней после назначения Татарова.

Уже после этого НАБУ открыло уголовное производство в отношении Татарова по подозрению в организации дачи взятки чиновнику МВД в 2017 году от имени Укрбуд Девелопмент. Взяткой было бесплатное парковочное место для чиновника МВД в обмен на низкую оценку государственной земли. НАБУ подсчитало, что заниженная оценка земли стоила государству в 81 млн грн (тогда $3,1 млн).

В записях WhatsApp, полученных следователями, с которыми ознакомились журналисты, есть указание Татарова бухгалтеру Укрбуд Девелопмент предоставить чиновнику паркоместо в киевской новостройке со «100% скидкой» в благодарность за его усилия. Представитель Министерства внутренних дел сказал Reuters, что приобрел парковочное место по рыночной цене, и отрицал, что осуществлял оценку.

Двое высокопоставленных представителей правоохранительных органов сообщили Reuters, что Микитась признался во взятке на видеозаписи в октябре 2020 года, на которой он сказал, что Татаров организовал оплату. Татаров не комментировал этот вопрос.

В интервью из тюрьмы, которое было опубликовано 22 декабря 2020 года, Микитась заявлял: «Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров сидит в Офисе президента, то почему я должен сидеть в тюрьме?»

Двое представителей правоохранительных органов сообщили Reuters, что в НАБУ готовились арестовать Татарова и имели для этого доказательства, но на тот момент генпрокурор Ирина Венедиктова внесла изменения в команду, которая вела дело. В начале декабря 2020 года она привлекла новых прокуроров, включая себя. Через три недели ее ведомство передало дело в СБУ.

В январе 2021 года, Микитась отказался от своих признаний. Он сказал Reuters, что обвинил Татарова, ошибочно полагая, что адвокат и другие пытались украсть его бизнес. Тем временем расследование СБУ затянулось, а суд в Киеве отказал следователям в дополнительном времени. В конце концов, дело закрыли на этом основании в апреле 2022 года.

Руководитель НАБУ в этот период Артем Сытник заявил Reuters, что считает дело закрытым по политическим мотивам. Он сказал, что его агентство представило веские доказательства, включая сообщения в Whatsapp. Директор НАБУ заявил, что Бюро «выполняло свою работу» в расследовании Татарова, но «вмешалась судебная система и не дала сделать то, что нужно». Сытник заявил, что его не уведомляли заранее о том, что дело забирают у его ведомства, и назвал этот шаг «полностью нелегитимным».

Представитель офиса Генерального прокурора заявил Reuters, что изменения Венедиктовой в команде обвинения были связаны с «исключительной сложностью» дела. По его словам, впоследствии дело было изъято из НАБУ по постановлению Киевского районного суда.

Представитель Генпрокуратуры обвинил НАБУ в том, что оно не передало доказательства СБУ, а отказ суда в продолжении расследования означает, что прокуроры не имели «возможности всесторонне и беспристрастно исследовать все обстоятельства уголовных правонарушений».

Ни Венедиктова, ни ее преемник на посту генпрокурора Алексей Симоненко, который подал в отставку в январе 2023 года, не предоставили комментариев для статьи Reuters.

«Зеленый кардинал» Ермак

В коррупции обвиняют также главу Офиса президента Андрея Ермака, известного среди иностранных дипломатов как «зеленый кардинал» из-за его влияния и потому, что, как и Зеленский, он начал носить хаки.

В марте 2020 года, через месяц после того, как Ермак возглавил ОП, появились видеозаписи, на которых брат Ермака Денис, который сейчас является военным, обсуждает назначения на государственные должности и предполагает, что может «открыть двери». Денис подтвердил, что на записи был он, но сказал, что проверял кандидатов и идеи для проектов, которые он предлагал правительству через обращения граждан, и что записи были смонтированы с политической целью дискредитировать его брата. Андрей Ермак утверждал, что записи — политическая уловка.

Их сделал бывший инструктор полиции Дмитрий Штанько, который погиб во время боевых действий на востоке Украины в октябре 2022 года, рассказала его вдова Людмила Белевцова. Она сказала Reuters, что целью ее мужа было разоблачить взяточничество высокого уровня, и что он руководствовался чувством долга. «Он хотел, чтобы Украина была нормальной страной», — заявила Белевцова.

Оффшорные компании Зеленского

Вопросы относительно самого Зеленского возникли в октябре 2021 года, когда выяснилось, что он использовал оффшорные компании для управления своим состоянием, а незадолго до избрания президентом передал долю в фирме на Британских Виргинских островах партнеру. Этот партнер — Сергей Шефир — впоследствии стал главным помощником Зеленского, работая на общественных началах. В октябре 2021 года Зеленский заявил украинскому телеканалу ICTV, что оффшорная договоренность должна была защитить его телевизионный бизнес от политического давления со стороны правительства Януковича.

Проверка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в октябре 2021 года не обнаружила «доказательств незаконного обогащения».

Шефир сказал Reuters, что вся его бизнес-деятельность была законной, а все необходимые налоговые декларации были поданы. «Согласно полученным доходам и поданным декларациям я уплатил все налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Украины», — сказал он.

Шефир также заявил, что Зеленский подал все необходимые декларации об имуществе и доходах. По его словам, их проверили антикоррупционные органы, и «нарушений антикоррупционного законодательства не выявлено».

Сомнительные сделки во время войны

В январе украинские СМИ сообщали, что Министерство обороны закупает яйца вдвое дороже, а картофель — почти втрое дороже рыночных цен. Из-за публикаций об этом подал в отставку заместитель министра обороны, который сейчас является фигурантом уголовного дела о приобретении некачественной формы по завышенным ценам. Вячеслав Шаповалов в заявлении Reuters через своего адвоката отрицал правонарушения и заявил, что никогда не пытался заключать невыгодные контракты.

Оппозиционный депутат Ярослав Железняк заявил, что западные доноры должны обращать внимание на сообщения о коррупции. Согласно данным Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, более 41 страна предоставила Украине гражданскую и военную помощь на общую сумму более 140 миллиардов долларов, в том числе более 70 миллиардов из США.

Железняк заявил Reuters, что если не преодолеть коррупцию, западные доноры рискуют потерять значительные суммы. «Сейчас они воруют наши деньги. В будущем они могут украсть ваши деньги», — сказал он о чиновниках, которые терпели взяточничество.

В связи с большим спросом на подотчетность со стороны украинцев, Зеленский сделал громкие шаги для борьбы с коррупцией во время войны. 11 августа он уволил всех региональных руководителей военкоматов после того, как проверка выявила вероятные злоупотребления чиновников, в частности незаконное обогащение и помощь в избежании мобилизации. Ранее в этом месяце полиция задержала одного из самых богатых людей Украины Игоря Коломойского по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. До этого Коломойский отрицал свою вину.

12 сентября, после общественного возмущения, Зеленский наложил вето на закон, который позволял бы чиновникам держать в секрете обязательные годовые декларации имущества.

Антикоррупционные органы Украины удвоили свою работу и утверждают, что они достигли большего прогресса, чем когда-либо с момента своего создания в 2015 году. Согласно данным НАБУ, в первой половине этого года они начали почти 300 дел и направили в суд 58 обвинительных актов. Нынешний директор НАБУ Семен Кривонос сказал Reuters, что его агентство предоставляет приоритет расследованию преступлений военного времени в ключевых секторах, таких как оборона и реконструкция.

Мнение о том, что коррупция сохраняется во время войны, широко распространено среди нескольких десятков украинцев, опрошенных Reuters во время посещения нескольких городов и сел к северу от Киева, которые в прошлом году были охвачены боевыми действиями. Есть также надежда, что после жертв войны страна достигла переломного момента.

Указывая на переулок в Ирпене, где российские солдаты расстреляли волонтеров, которые разносили жителям еду, 44-летняя местная жительница Галина говорит, что сейчас, когда она имеет дело с местными чиновниками, «ни намека на взятки уже нет».

Каленюк считает, что после вторжения России все изменилось. «Спрос на изменения в обществе огромный. Как и требования по реформам, чтобы достичь того, чего хотят люди: интеграции в НАТО и Европейский Союз», — заявила она Reuters.