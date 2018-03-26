Только сидят в ресторанах: Москаль заявил, что Закарпатье не нуждается в наблюдателях ОБСЕ

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Москаль заявил, что за время своей миссии на Донбассе ОБСЕ показала себя

Москаль заявил, что за время своей миссии на Донбассе ОБСЕ показала себя "бездарно"

Несмотря на призывы Будапешта о введении на Закарпатье миссии ОБСЕ, глава области Геннадий Москаль высказался против присутствия в регионе ее наблюдателей.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде на фоне жалоб венгерского меньшинства на "притеснения", которым они якобы подвергаются.

По словам Москаля, который ранее возглавлял Луганскую область, от наблюдателей ОБСЕ нет абсолютно никакой пользы, и на Закарпатье они нужны "как зайцу стоп-сигнал".

"ОБСЕ знаю по Донбассу. Кроме конфликтных ситуаций ничего с ними не было. К работе - лодари. Только сидят в ресторанах - пиво, водка, виски. Нах*ен они нам здесь нужны? Я буду категорически против", - заявил он.

По словам главы ОГА, за время своей миссии на востоке Украины ОБСЕ показала себя "бездарно".

"Это организация, которая себя бездарно показала на Донбассе. Где их достижения? Они кого-то освободили из плена, что-то сделали? ОБСЕ будет только обузой на Закарпатье", - добавил он.

Напомним, Венгрия неоднократно призывала ввести постоянный мониторинг ОБСЕ в Закарпатской области, заявляя о "притеснениях Киевом венгерского меньшинства".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин отверг все обвинения, заявив, что Будапешт со своими обвинениями вплотную приблизился к красной линии.

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