Перевести войну на дипломатический путь может только Путин — Зеленский

15 декабря, 17:48
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Дипломатические переговоры со страной-террористом Россией возможны, если диктатор Владимир Путин отойдет к международно признанным границам Украины 1991 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Economist в четверг, 15 декабря.

«Если он сейчас отойдет к границам 1991 года, начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он [Путин] может это сделать», — сказал глава украинского государства.

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По мнению Зеленского, чем быстрее развязанная Россией война закончится и агрессор начнет признавать свою трагическую ошибку, «тем дольше российский президент сможет сохранить жизнь себе и своему окружению».

Ранее президент подчеркивал, что единственный путь к миру в Украине — только «демонтаж террористических возможностей» страны-агрессора РФ и освобождение всей украинской территории.

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4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Президент говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины деоккупация

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