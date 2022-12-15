Перевести войну на дипломатический путь может только Путин — Зеленский 15 декабря, 17:48 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Дипломатические переговоры со страной-террористом Россией возможны, если диктатор Владимир Путин отойдет к международно признанным границам Украины 1991 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Economist в четверг, 15 декабря.



«Если он сейчас отойдет к границам 1991 года, начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он [Путин] может это сделать», — сказал глава украинского государства.



Видео дня

По мнению Зеленского, чем быстрее развязанная Россией война закончится и агрессор начнет признавать свою трагическую ошибку, «тем дольше российский президент сможет сохранить жизнь себе и своему окружению».



Ранее президент подчеркивал, что единственный путь к миру в Украине — только «демонтаж террористических возможностей» страны-агрессора РФ и освобождение всей украинской территории.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Президент говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».