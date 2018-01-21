Только один раз. Соболев рассказал о своем участии в драке в Раде

Соболев: Мы все еще, к сожалению, в каком‑то первобытно-общинном строе живем

Народный депутат от Самопомочи Егор Соболев, недавно уволенный с должности главы Антикоррупционного комитета и возглавляющий движение Визволення, установившее палаточный городок под Радой, рассказал в интервью НВ о своем участии в драке в парламенте.

"По-серьезному я дрался только один раз в парламенте и по уважительной причине. Стоял вопрос об очень коррупционном законопроекте", - заявил нардеп.

По его словам, тогда его жена "была единственной девушкой в стране, которая меня осудила", а "многие не только благодарили, но и обещали научить парочке приемов".

Соболев отметил, что то, что украинцы сразу могут шагнуть в цивилизованное общество с цивилизованными методами борьбы - это иллюзия.

"Мы все еще, к сожалению, в каком‑то первобытно-общинном строе живем. И всегда есть вот такие неожиданные вещи", - добавил он.

Напомним, 12 февраля 2015 года Егор Соболев подрался в Раде с нардепом Вадимом Ивченко из Батькивщины.

После этого Соболев заявлял на своей странице в Facebook, что драка произошла из-за того, что Ивченко пытался убедить нардепов от Самопомочи голосовать за коррупционный законопроект и одновременно заказывал материалы, в которых их обвиняли в том, что они "продались Госкомзема и не даем хорошим депутатам раздавать хорошую землю хорошим людям".

Ивченко не стал объяснять журналистам причину драки.

Читайте полный текст интервью с Егором Соболевым в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 19 января 2018 года