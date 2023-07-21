«Никаких аргументов». Глава комитета Рады Потураев заявил, что сейчас он против отставки Ткаченко с поста министра 21 июля, 13:18 Никита Потураев (Фото:sluga-narodu.com)

Председатель парламентского комитета по вопросам информационной политики Никита Потураев заявил, что сейчас он против отставки Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики Украины.

В эфире Радио Свобода Потураев заявил, что его позиция пока неопределенная, но на сегодня он против отставки Ткаченко, потому что «у него нет никаких аргументов».



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«Относительно других парламентариев. Парламент у нас очень под влиянием того, что происходит в соцсетях, поэтому я думаю, что депутаты поддержат отставку», — сказал он.

Депутат заявил, что он удивлен волной возмущения относительно сериалов.

«Бюджет на 2023 год на сериалы утвердили в 2022» — сказал он.

В частности он отреагировал на критику сериала Ингулец: «где было ваше возмущение, когда песня „Вова, еб*ш их Вова“ звучала из каждого утюга в 2022-м?».

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, бывший гендиректор медиахолдинга 1+1 Медиа, похоже, потеряет свой пост. Ткаченко написал заявление об увольнении почти одновременно с просьбой президента Владимира Зеленского к премьер-министру Денису Шмыгалю о замене министра.

Александр Ткаченко возглавляет Минкульт с июня 2020 года. В обществе неоднократно призывали рассмотреть его отставку — петиция с таким требованием набрала более 25 тысяч подписей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для этого нет.

Последняя волна критики в адрес Ткаченко касалась поддержки им выделения миллионов из госбюджета на кино и сериалы, таких как Санаторий Незабудка и Смт Ингулец. Он считает, что государство может потратить на кино около 400 млн. грн.

2021 году Ткаченко писал заявление об отставке на фоне решения Кабмина об отделении Госкино от МКИП. Тогда в парламенте его просили не уходить и заявление сначала не зарегистрировали. В итоге Ткаченко передумал и остался главой МКИП.