«Последний раз в апреле». Ткаченко рассказал, что созванивался с Коломойским после начала войны

29 сентября, 18:50
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По словам Александра Ткаченко, за время войны он созванивался с Игорем Коломойским «один или два раза» (Фото:НВ)

По словам Александра Ткаченко, за время войны он созванивался с Игорем Коломойским «один или два раза» (Фото:НВ)

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью НВ рассказал, что созванивался с украинским олигархом Игорем Коломойским после начала войны.

«Я мало с ним общался после того, как ушел в политику. А во время войны, кажется, в начале один или два раза мы созванивались. Последний раз, кажется, в апреле. Где он сейчас и чем занимается, я не знаю», — заявил Ткаченко НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=O1BrtNrwMaE

До того, как возглавить комитета Рады по информационной политике, а затем стать министром культуры и информационной политики, Ткаченко возглавлял принадлежащий Коломойскому холдинг 1+1.

В январе 2020 года, отвечая на вопрос журнала НВ о его разговорах с Коломойским, ставших известными общественности, в которых владелец холдинга 1+1 ему хамит, Ткаченко отметил, что «эти разговоры надо было бы слышать целиком».

«Потому что элементы хамства присутствовали и с другой стороны тоже. Мы прошли определенную эволюцию отношений. В последние годы это достаточно уважительные отношения», — заявил он.

Напомним, в 2014 году в Сети были опубликованы аудиозаписи фрагментов телефонных разговоров Игоря Коломойского и Александра Ткаченко, в которых олигарх использует ненормативную лексику.

Внимание! Аудиозаписи содержат ненормативную лексику

https://www.youtube.com/watch?v=99fytAxm2IA
https://www.youtube.com/watch?v=TkTQ5Ogsp4Y&t=1s

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

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В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ секретный и не подлежит публикации.

22 июля одного из фигурантов списка — Корбана — не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт.

25 июля издание Forbes Украина сообщило, что украинский паспорт бизнесмена Игоря Коломойского в реестре Госмиграционной службы указан как «недействительный».

Анонимный источник Forbes Украина, который участвует в судебных процессах между ПриватБанком и бывшими владельцами на стороне банка, сказал, что еще 24 июля паспорт Коломойского значился как действительный.

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Адвокат бизнесмена Александр Винниченко сказал, что не знает о возможном лишении Коломойского гражданства, и отказался связываться с клиентом по этому поводу.

Источники НВ на условиях анонимности сообщили, что Коломойский «взбешен» появлением своей фамилии в президентском указе. Общаясь со своим бизнес-окружением, он заявил, что «это так не оставит и готов судиться».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Игорь Коломойский Александр Ткаченко Интервью НВ Приватбанк Война в Украине Российско-украинская война 1+1 Media Group Министерство культуры и информационной политики Война России против Украины гражданство Украины

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