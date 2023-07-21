И.о. главы МКИП после отставки Ткаченко может стать его заместитель Карандеев, кандидатов сейчас нет — УП 21 июля, 14:08 Ростислав Карандеев (Фото:Ростислав Карандеев/Facebook)

Александра Ткаченко на посту министра культуры и информационной политики Украины может заменить его первый заместитель Ростислав Карандеев. Потенциальных кандидатов Кабмин и Верховная Рада не обсуждают, сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники там.

По мнению нескольких высокопоставленных собеседников УП, на следующем заседании Рады парламент уволит Ткаченко, но нового главу МКИП не назначит. Так, исполняющим обязанности министра может стать Карандеев.



Видео дня

«Сейчас наиболее вероятным кандидатом является и.о. — а это по структуре первый заместитель министра», — заявили источники издания.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что на должность министерши культуры будут предлагать кандидатуру директора Мыстецкого арсенала Олеси Островской-Лютой. В комментарии NV она заявила, что «сейчас в отпуске».



В ночь на 21 июля Ткаченко заявил, что написал заявление об отставке с должности министра культуры «из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны». По его словам, он сделал это до того, как президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра рассмотреть замену главы МКИП.

Ткаченко возглавляет Минкульт с июня 2020 года. В обществе неоднократно призывали рассмотреть его отставку — петиция с таким требованием набрала более 25 тысяч подписей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для этого нет.

Последняя волна критики в адрес Ткаченко касалась поддержки им выделения миллионов из госбюджета на кино и сериалы, таких как Санаторий Незабудка и Смт Ингулец. Он считает, что государство может потратить на кино около 400 млн грн.

2021 году Ткаченко писал заявление об отставке на фоне решения Кабмина об отделении Госкино от МКИП. Тогда в парламенте его просили не уходить и заявление сначала не зарегистрировали. В итоге Ткаченко передумал и остался главой МКИП.

