И.о. главы МКИП после отставки Ткаченко может стать его заместитель Карандеев, кандидатов сейчас нет — УП

21 июля, 14:08
Поделиться:
Ростислав Карандеев (Фото:Ростислав Карандеев/Facebook)

Ростислав Карандеев (Фото:Ростислав Карандеев/Facebook)

Александра Ткаченко на посту министра культуры и информационной политики Украины может заменить его первый заместитель Ростислав Карандеев. Потенциальных кандидатов Кабмин и Верховная Рада не обсуждают, сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники там.

По мнению нескольких высокопоставленных собеседников УП, на следующем заседании Рады парламент уволит Ткаченко, но нового главу МКИП не назначит. Так, исполняющим обязанности министра может стать Карандеев.

Видео дня

«Сейчас наиболее вероятным кандидатом является и.о. — а это по структуре первый заместитель министра», — заявили источники издания.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что на должность министерши культуры будут предлагать кандидатуру директора Мыстецкого арсенала Олеси Островской-Лютой. В комментарии NV она заявила, что «сейчас в отпуске».

Читайте также:

Одной из последних противоречивых идей Министерства культуры и информационной политики стал проект Тризуб Батьківщини стоимостью 28 млн грн (Фото:Александр Ткаченко / Facebook) Министр раздора. Причины отставки Александра Ткаченко и пять самых резонансных скандалов во время его работы в Кабмине

В ночь на 21 июля Ткаченко заявил, что написал заявление об отставке с должности министра культуры «из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны». По его словам, он сделал это до того, как президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра рассмотреть замену главы МКИП.

Ткаченко возглавляет Минкульт с июня 2020 года. В обществе неоднократно призывали рассмотреть его отставку — петиция с таким требованием набрала более 25 тысяч подписей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для этого нет.

Последняя волна критики в адрес Ткаченко касалась поддержки им выделения миллионов из госбюджета на кино и сериалы, таких как Санаторий Незабудка и Смт Ингулец. Он считает, что государство может потратить на кино около 400 млн грн.

Читайте также:
«Никаких аргументов». Глава комитета Рады Потураев заявил, что сейчас он против отставки Ткаченко с поста министра

2021 году Ткаченко писал заявление об отставке на фоне решения Кабмина об отделении Госкино от МКИП. Тогда в парламенте его просили не уходить и заявление сначала не зарегистрировали. В итоге Ткаченко передумал и остался главой МКИП.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Александр Ткаченко Минкульт Отставка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X