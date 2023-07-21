Новым главой Минкульта могут предлагать назначить директора Мыстецкого арсенала — Гончаренко

21 июля, 10:47
Поделиться:
Владимир и Елена Зеленские и директор Мыстецкого арсенала Олеся Островская-Люта (Фото:Офис президента)

Владимир и Елена Зеленские и директор Мыстецкого арсенала Олеся Островская-Люта (Фото:Офис президента)

На должность главы Министерства культуры и информационной политики Украины вместо Александра Ткаченко будут предлагать кандидатуру директора Мыстецкого арсенала Олеси Островской-Лютой. Об этом утверждает народный депутат Алексей Гончаренко.

Ткаченко заявил, что написал заявление об отставке с должности министра культуры «из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны» в ночь на 21 июля. По его словам, он сделал это до того, как президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра рассмотреть замену главы МКИП.

Видео дня

Олеся Островская-Люта с июля 2016 года занимает должность генерального директора государственного предприятия Национальный культурно-художественный и музейный комплекс Мыстецкий арсенал. На протяжении 2014-го она была первым заместителем министра культуры Украины.

Читайте также:

Одной из последних противоречивых идей Министерства культуры и информационной политики стал проект Тризуб Батьківщини стоимостью 28 млн грн (Фото:Александр Ткаченко / Facebook) Министр раздора. Причины вероятной отставки Александра Ткаченко и пять самых резонансных скандалов во время его работы в Кабмине

Также Олеся Люта-Островская руководила проектами и программами Благотворительного фонда Развитие Украины, была помощницей директора Благотворительного фонда Центр современного искусства и офис-менеджером международного фонда Відродження.

Александр Ткаченко возглавляет Минкульт с июня 2020 года. В обществе неоднократно призывали рассмотреть его отставку — петиция с таким требованием набрала более 25 тысяч подписей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для этого нет.

Последняя волна критики в адрес Ткаченко касалась поддержки им выделения миллионов из госбюджета на кино и сериалы, таких как Санаторий Незабудка и Смт Ингулец. Он считает, что государство может потратить на кино около 400 млн. грн.

Читайте также:

2021 году Ткаченко писал заявление об отставке на фоне решения Кабмина об отделении Госкино от МКИП. Тогда в парламенте его просили не уходить и заявление сначала не зарегистрировали. В итоге Ткаченко передумал и остался главой МКИП.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Александр Ткаченко Минкульт Мыстецький Арсенал Отставка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X