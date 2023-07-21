Новым главой Минкульта могут предлагать назначить директора Мыстецкого арсенала — Гончаренко 21 июля, 10:47 Владимир и Елена Зеленские и директор Мыстецкого арсенала Олеся Островская-Люта (Фото:Офис президента)

На должность главы Министерства культуры и информационной политики Украины вместо Александра Ткаченко будут предлагать кандидатуру директора Мыстецкого арсенала Олеси Островской-Лютой. Об этом утверждает народный депутат Алексей Гончаренко.

Ткаченко заявил, что написал заявление об отставке с должности министра культуры «из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны» в ночь на 21 июля. По его словам, он сделал это до того, как президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра рассмотреть замену главы МКИП.



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Олеся Островская-Люта с июля 2016 года занимает должность генерального директора государственного предприятия Национальный культурно-художественный и музейный комплекс Мыстецкий арсенал. На протяжении 2014-го она была первым заместителем министра культуры Украины.



Также Олеся Люта-Островская руководила проектами и программами Благотворительного фонда Развитие Украины, была помощницей директора Благотворительного фонда Центр современного искусства и офис-менеджером международного фонда Відродження.

Александр Ткаченко возглавляет Минкульт с июня 2020 года. В обществе неоднократно призывали рассмотреть его отставку — петиция с таким требованием набрала более 25 тысяч подписей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для этого нет.

Последняя волна критики в адрес Ткаченко касалась поддержки им выделения миллионов из госбюджета на кино и сериалы, таких как Санаторий Незабудка и Смт Ингулец. Он считает, что государство может потратить на кино около 400 млн. грн.

2021 году Ткаченко писал заявление об отставке на фоне решения Кабмина об отделении Госкино от МКИП. Тогда в парламенте его просили не уходить и заявление сначала не зарегистрировали. В итоге Ткаченко передумал и остался главой МКИП.

