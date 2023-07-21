Заявление уже в Раде. Стефанчук рассказал, когда Ткаченко могут отправить в отставку 21 июля, 17:02 Александр Ткаченко (Фото:Наталья Кравчук / NV)

В пятницу, 21 июля, в Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Он уточнил, что заявление Ткаченко будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

21 июля Украинская правда со ссылкой на свои источники сообщила, что Ткаченко может временно заменить его первый заместитель Ростислав Карандеев. Потенциальных кандидатов Кабмин и Верховная Рада не обсуждают, по аднным издания.

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Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что на должность министерши культуры будут предлагать кандидатуру директора Мыстецкого арсенала Олеси Островской-Лютой. В комментарии NV она заявила, что «сейчас в отпуске».

В ночь на 21 июля Ткаченко заявил, что написал заявление об отставке с должности министра культуры «из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны». По его словам, он сделал это до того, как президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра рассмотреть замену главы МКИП.

Ткаченко возглавляет Минкульт с июня 2020 года. В обществе неоднократно призывали рассмотреть его отставку — петиция с таким требованием набрала более 25 тысяч подписей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для этого нет.

Последняя волна критики в адрес Ткаченко касалась поддержки им выделения миллионов из госбюджета на кино и сериалы, таких как Санаторий Незабудка и Смт Ингулец. Он считает, что государство может потратить на кино около 400 млн грн.

2021 году Ткаченко писал заявление об отставке на фоне решения Кабмина об отделении Госкино от МКИП. Тогда в парламенте его просили не уходить и заявление сначала не зарегистрировали. В итоге Ткаченко передумал и остался главой МКИП.

