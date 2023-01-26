Поведение Тищенко неприемлемо, поэтому в Слуге народа отреагировали на скандал быстро — Арахамия 26 января, 21:50 Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давил Арахамия назвал поведение депутата Николая Тищенко неприемлемым из-за поездки нардепа в Тайланд.

«Учитывая, что поступок Тищенко приобрел большой общественный резонанс, мы восприняли такое поведение как неприемлемое. До этого я предупреждал всех, что нужно работать только на оборону, только на защиту нашего государства», — сообщил Арахамия в комментарии Интерфакс.

Видео дня

Он добавил, что именно поэтому решил немедленно лишить Тищенко статуса заместителя председателя фракции, а также обратился к Елене Шуляк по поводу исключения его из партии «Слуга народа».

Глава фракции подчеркнул, что существует моральная составляющая общественного договора: политики и чиновники должны находиться в Украине, за исключением частных случаев.

По его словам, Тищенко самостоятельно договорился с посольством Украины в Королевстве Таиланд и решил провести встречу с проживающими там украинцами. Арахамия напомнил, что в настоящее время проходит онлайн-опрос во фракции Слуга народа об исключении Тищенко из фракции.

26 января посольство Украины анонсировало поездку Тищенко в Таиланд, где на 27 января у него якобы запланирована встреча «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины».

Поездка нардепа возмутила пользователей соцсетей, журналистов, общественных деятелей. Тищенко в этот же день уволили с должности замглавы фракции Слуга народа и исключили из партии.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко никуда за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд не подписывал.