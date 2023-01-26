Журналистка опубликовала переписку Тищенко с руководством Слуги народа после скандала с поездкой в Таиланд 26 января, 18:02 По словам Кошкиной, Тишенко выложил в чат Слуги народа фото из Таиланда (Фото:Sonya Koshkina/Telegram)

Шеф-редактор издания Lb.ua Соня Кошкина опубликовала сообщения, которые, по ее словам, отправлял депутат Николай Тищенко в чате Слуги народа на фоне его скандальной поездки в Тайланд.

Кошкина опубликовала в Telegram фото, которое, по ее словам, Тишенко выложил в чат Слуги народа.

Фото: Sonya Koshkina/Telegram

Она опубликовала три сообщения, которые, как она утверждает, Тищенко отправлял в чат. Все сообщения, по ее словам, были написаны по-русски (орфография и пунктуация автора сохранены).

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«О чем мы вообще говорим? ты же в курсе всех моих передвижений, я ничего не скрываю работаю в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями коралевской семьи. ВЫ же сами поставили задачу для всех депов пахать 24/7» . По словам Кошкиной, это сообщение Тищенко написал главе фракции Давиду Арахамии.

. По словам Кошкиной, это сообщение Тищенко написал главе фракции Давиду Арахамии. «Я провёл и провожу титаническую работу. Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла, людей, украинцев около 2000 забыли от слова вообще, люди обратились я не отказал. «

"Какое море !!! Я тут сам без семьи !!! Проездом на пару дней, это просто Пиздец знаете ( відмічає Корнієнка і Мотовіловця) все в курсе ! Все же были на нараде в ПАРКОВОМ)) или я один .» Кошкина утверждает, что это сообщение было адресовано первому заместителю председателя Верховной Рады Александру Корниенко и заместителю председателя фракции Слуга Народа Андрею Мотовиловцу.





Кошкина добавила, что ответил Тищенко только Мотовиловец.

26 января посольство Украины анонсировало поездку Тищенко в Таиланд, где на 27 января у него якобы запланирована встреча «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины».

Поездка нардепа возмутила пользователей соцсетей, журналистов, общественных деятелей.

Тищенко в этот же день уволили с должности замглавы фракции Слуга народа и исключили из партии.