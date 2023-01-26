Пересек границу позавчера. Журналист сообщил новые подробности поездки Тищенко в Тайланд 26 января, 19:01 Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Депутат Николай Тищенко выехал из Украины во вторник, 24 января, сообщил журналист Радио Свободы Максим Савчук со ссылкой на собственные данные.

В Facebook журналист пишет, что Тищенко пересек границу с Польшей еще позавчера. По его информации, рейсом Мюнхен-Бангкок нардеп прилетел в Таиланд.

«Анонс встречи появился через сутки до ее проведения. Рассчитывал ли Тищенко в принципе, что кто-нибудь придет к нему на встречу?» — пишет журналист.

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26 января посольство Украины анонсировало поездку Тищенко в Таиланд, где на 27 января у него якобы запланирована встреча «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины».

Поездка нардепа возмутила пользователей соцсетей, журналистов, общественных деятелей.

Тищенко в этот же день уволили с должности замглавы фракции Слуга народа и исключили из партии.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко никуда за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд не подписывал.

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