«Не было неожиданностью». Тищенко прокомментировал увольнение с должности председателя закарпатской ячейки Слуги народа

20 июля, 21:26
Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко / Facebook)

Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко / Facebook)

Народный депутат фракции Слуга народа Николай Тищенко назвал ожидаемым решением партии уволить его с должности главы Закарпатской областной организации СН и отрицает свою причастность к скандалам и ссорам.

На своей странице в Facebook он подчеркнул, что продолжит следить за регионом, несмотря на решение.

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«Решение об отстранении от Закарпатской ячейки партии для меня не было неожиданным. […] Я продолжу внимательно следить за процессами в регионе и не дам местным „князькам“ и коллаборантам поднять голову. Как бы они там ни радовались второй день. Что меня действительно удивило во вчерашнем заявлении, так это позиция руководства партии о „сомнительной пиаракции, скандалах и ссорах“. За три года я никогда не был инициатором публичных ссор. Хотя нет. Был. Приблизительно год назад я чуть не набил рожу коллаборанта Кивы (нардеп от ОПЗЖ, который уехал в Россию после вторжения РФ — ред.). И набью, если он мне попадется на глаза. Это единственная скандальная акция, инициированная мной. В других моментах я всегда придерживаюсь командной игры. Что касается других обвинений, то в течение трех лет ни одно из них не нашло своего подтверждения дальше заглавия „заказной“ новости», — написал Тищенко.

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19 июля Тищенко перестал быть председателем Закарпатской областной организации партии.

Временно исполнять обязанности главы областной организации будет Виктор Микита. Он должен до 19 октября провести конференцию Слуги народа, на которой выберут нового руководителя.

Ранее народная депутат от СН Марьяна Безуглая обратилась к руководству партии с ходатайством об исключении Николая Тищенко из фракции. По ее словам, нардеп не раз нарушал устав партии и дискретитировал политсилу, а также сотрудничал с другими партиями, чем вредил интересам Слуги народа.

До этого Безуглая обвиняла коллегу по фракции в причастности к мошенническим схемам.

Тищенко в ответ обвинил Безуглую в «системной генерации конфликтов» и заявил, что она связана с подозреваемым в госизмене нардепом от бывшей ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

https://www.youtube.com/watch?v=_ZUCIknuYYw

В июне Слідство.Інфо сообщало, что в начале полномасштабной войны Николай Тищенко привез одному из подразделений столичной терробороны несколько бронежилетов, которые после тестирования оказались непригодными для защиты. Тищенко позже ответил, что передал такие же бронежилеты на экспертизу, и их признали соответствующими первому классу защиты.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   партия Слуга народа Николай Тищенко

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