Тищенко прокомментировал поездку в Таиланд: работает над «развитием дружеских отношений в направлении Азии» 27 января, 00:13 Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции Слуга народа (Фото:instagram.com/nikolaytyshchenko)

Николай Тищенко прокомментировал свою скандальную поездку в Таиланд. По его словам, он находится в командировке в Азии и выполняет задание, полученное нардепами от Слуги народа — «развитие дружеских отношений в направлении Азии и Африки».

Тищенко написал в Facebook, что о его поездке знали «все высшие руководители» и глава фракции.

«Напоминаю, что я являюсь сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом… По приказу высшего руководства Азиатское направление является одним из приоритетных… Моя командировка продолжится, как и планировалось. Я действую исключительно в интересах Украины, которая сегодня включает налаживание дипломатических отношений на международной арене для ускорения нашей победы», — заявил он.

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Он заявил, что была проведена встреча с представителями королевской семьи и «достигнуто важное дипломатическое согласование для поддержки Украины».

"Далее возвращаюсь во Вьетнам, где также будут проведены рабочие встречи «в рамках группы дружбы с моими вьетнамскими коллегами-парламентариями», - сказал Тищенко.

В четверг посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу Николая Тищенко с «представителями украинской общины» 27 января «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия».

После волны общественного возмущения Тищенко в тот же день уволили с должности заместителя председателя фракции Слуга народа и исключили из партии.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжение на его командировку в Таиланд.

Шефредактор издания LB.ua Соня Кошкина опубликовала сообщения, которые, по ее словам, Николай Тищенко отправлял в чат Слуги народа на фоне скандальной поездки.

По ее информации, Тищенко написал, что "работает в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездит по азиатскому региону", а в Таиланде оказался « проездом на пару дней» после просьбы живущих там украинцев.