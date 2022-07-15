Николая Тищенко хотят исключить из фракции Слуги народа 15 июля, 12:28 Николай Тищенко (Фото:Слуга народа)

Нардепа Николая Тищенко хотят исключить из фракции Слуги народа в Верховной Раде.

С соответствующим ходатайством к руководству партии обратилась депутат от СН Марьяна Безуглая и опубликовала свое обращение на странице в Facebook.

В своем обращении Безуглая отмечает, что Тищенко неоднократно нарушал устав партии.

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По ее словам, своими действиями он неоднократно дискредитировал партию Слуга народа, подтверждением чему многочисленные расследования журналистов.

Безуглая добавила, что Тищенко сотрудничал с другими политическими партиями, в частности, с партией Батькивщина, что способствовало реализации интересов других партий и вредило интересам Слуги народа.

Также Безуглая упоминает инцидент с рестораном Велюр, который продолжал работу во время карантина.

Заявление Безуглой должны рассмотреть Елена Шуляк и Давид Арахамия, а также другие члены партии.

Ранее Безуглая обвинила Тищенко в причастности к мошенническим схемам и заявила, что обратилась к правоохранителям.

В июне Слідство.Інфо писало, что в начале войны Николай Тищенко в качестве волонтера привез одному из подразделений столичной терробороны несколько бронежилетов, которые после тестирования оказались непригодными для защиты во время войны. Тищенко позже ответил, что передал аналогичные бронежилеты на экспертизу, и их признали качественными.



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