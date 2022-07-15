Николая Тищенко хотят исключить из фракции Слуги народа

15 июля, 12:28
Николай Тищенко (Фото:Слуга народа)

Николай Тищенко (Фото:Слуга народа)

Нардепа Николая Тищенко хотят исключить из фракции Слуги народа в Верховной Раде.

С соответствующим ходатайством к руководству партии обратилась депутат от СН Марьяна Безуглая и опубликовала свое обращение на странице в Facebook.

В своем обращении Безуглая отмечает, что Тищенко неоднократно нарушал устав партии.

Видео дня
Читайте также:

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com) «Трухин депутатский мандат не сложит». Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью

По ее словам, своими действиями он неоднократно дискредитировал партию Слуга народа, подтверждением чему многочисленные расследования журналистов.

Безуглая добавила, что Тищенко сотрудничал с другими политическими партиями, в частности, с партией Батькивщина, что способствовало реализации интересов других партий и вредило интересам Слуги народа.

Также Безуглая упоминает инцидент с рестораном Велюр, который продолжал работу во время карантина.

Читайте также:
Немножко перепутал. Нардеп Тищенко во время гимна Украины в Верховной Раде забыл место расположения сердца

Заявление Безуглой должны рассмотреть Елена Шуляк и Давид Арахамия, а также другие члены партии.

Ранее Безуглая обвинила Тищенко в причастности к мошенническим схемам и заявила, что обратилась к правоохранителям.

В июне Слідство.Інфо писало, что в начале войны Николай Тищенко в качестве волонтера привез одному из подразделений столичной терробороны несколько бронежилетов, которые после тестирования оказались непригодными для защиты во время войны. Тищенко позже ответил, что передал аналогичные бронежилеты на экспертизу, и их признали качественными.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Верховная Рада партия Слуга народа Николай Тищенко

Эксклюзивы НВ

Журналист газеты Toronto Star Рик Бреннан (слева) спорит с владельцем бензоколонки Нейлом Шепердом, который отказывается заправлять его автомобиль, сделанный в СССР. Торонто, Канада, 21 мая 1980 года (Фото:Reg Innell / Toronto Star / Toronto Public Library)
За что в 1980-х мир ненавидел россиян /
Санкции и бойкот всего советского — так реагировал Запад на вторжение СССР в Афганистан
15 июля, 12:35
Страны
Белорусская армия на учениях (Фото:Минобороны Беларуси)
«Каша в головах» /
Белорусы наконец-то начинают понимать, что реальной угрозой является именно Россия — интервью с Вячоркой
15 июля, 09:01
Страны
Некоторые люди чувствуют злобу, когда голодны и на это есть физиологические причины (Фото:Priscilla Du Preez/Unsplash)
Правильное питание /
Голод — это тоже эмоция и с ней можно бороться. Вы этого не знали и потому набираете вес
15 июля, 08:08
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X