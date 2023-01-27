Тищенко исключен из фракции Слуга народа

27 января, 09:24
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NV

NV

Народный депутат Николай Тищенко был исключен из фракции Слуга народа.

Новость дополняется

Редактор: Дарья Колесниченко
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