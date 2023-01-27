Тищенко исключен из фракции Слуга народа

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Народный депутат Николай Тищенко был исключен из фракции Слуга народа.

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